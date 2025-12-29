¡Ö¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡×²¿µ¤¤Ê¤¤»¨ÃÌ¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¡È¾¼ÏÂ¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡Ä¥»ー¥Õ¡¦¥¢¥¦¥È¤Î¶³¦Àþ¤È¤Ï
2025Ç¯¤ÏÎáÏÂ¤Ç¤Ï7Ç¯¤À¤¬¡¢¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¥Öー¥à¤â°ìÉô¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
63Ç¯Â³¤¤¤¿¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤ËÀÄ½Õ»þÂå¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤¸¤µ¤óÀ¤Âå¡×¤Ï¤Þ¤À¸½Ìò¤Ç¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÂ¿¿ôºßÀÒ¤¹¤ë¡£
¡Ö±ó»³¤Î¶â¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê‟¿ùÎÉ¡É¤À¤è¤Í¡×
¡ÖÇ¯Ëö¤È¤¤¤¨¤ÐÀÖÊæÏ²»Î¤À¤è¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×
¿¦¾ì¤ä°û¤ß²ñ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤»¨ÃÌ¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¤Î·ÝÇ½¿Í¤äÅö»þ¤ÎÎ®¹Ô¤ò¤¢¤²¡¢¥¥ç¥È¥ó¤È¤¹¤ëÉô²¼¤Ë¡Ö¡û¡ûÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡ª¡×¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç°ì¸À¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£
¤½¤¦¤·¤¿°ì¸À°ì¸À¤¬¡¢¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æ¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¥Öー¥à¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Ï²¿¤¬¡Öµö¤µ¤ì¤ë»¨ÃÌ¡×¤Ç¡¢²¿¤¬¡Öµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤Ê¤Î¤«¡¢¶³¦Àþ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¿¦¾ì¤Ç¤è¤¯Ê¹¤¯¡Ö¾¼ÏÂ¥Èー¥¯¡×
Ê¿À®À¸¤Þ¤ì¤ÎÉô²¼¤¿¤Á¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú¥±ー¥¹1¡ÛÃÎ¼±¥Æ¥¹¥È¤ª¤¸¤µ¤ó
²ñµÄÃæ¤ä»¨ÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Éô²¼¤ËÂÐ¤·¡Ö¡û¡û¤Î±Ç²è¡¢¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ë¡£Éô²¼¤¬¡Ö¤¤¤¤¤¨¡¢¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊÖÅú¤¹¤ë¤È¡¢¾å»Ê¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢±³¤Ç¤·¤ç¡©ËÜÅö¤Ë¡©¡×¤È²á¾ê¤Ë¶Ã¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¿ÍÀ¸¡¢Â»¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤¬°ìÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡Ö¢¤¢¤¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¡È¾¼ÏÂ¥Æ¥¹¥È¡É¤¬Â³¤¡¢Éô²¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¼±¤Î·çÍî¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÅÙ¤Ë¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¥±ー¥¹2¡Û¶µÍÜ¤Î²¡¤·ÉÕ¤±
¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¾®ÄÅ°ÂÆóÏº´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¤ÏÉ¬¤º¸«¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡×
¡Ö¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤ÎÃø½ñ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¼º³Ê¤À¡×
¶ÈÌ³»þ´Ö³°¤Ç¤Î»ëÄ°¤äÆÉ½ñ¤ò¶¯¤¯´«¤á¤ë¡£É½ÌÌ¾å¤Ï¡ÖÉô²¼¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×¤À¤¬¡¢Éô²¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È»þ´Ö¤Ø¤Î¿¯³²¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÅÌÛ¤Î°µÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¶ÈÌ³½ªÎ»¸å¤Ë¡Ö¤¢¤ÎËÜ¡¢ÆÉ¤ó¤À¡©¡×¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»ö¼Â¾å¤Î¡Ö³Ø½¬¶¯Í×¡×¤È¤â»×¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£ÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¯¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤Î¶³¦Àþ
¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤¬¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£Ï«Æ¯ÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤µÜ»ûæÆ¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÄêµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿¦Ì³¾å¤ÎÃÏ°Ì¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤È¤¤¤¦¿¦¾ìÆâ¤Î¡ØÍ¥±ÛÅª¤Ê´Ø·¸¡Ù¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¶ÈÌ³¤ÎÅ¬Àµ¤ÊÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤¿¸ÀÆ°¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¡¦¿ÈÂÎÅª¶ìÄË¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢½¢¶È´Ä¶¤ò°²½¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢µÜ»ûÊÛ¸î»Î¤¬¶¯Ä´¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃ±¤Ê¤ë»¨ÃÌ¡×¤È¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤À¡£
¡Ö¶ÈÌ³¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ê¾¼ÏÂ¤Î±Ç²è¤ä·ÝÇ½¥Ë¥åー¥¹¡¢¾¼ÏÂ¤Î½ÐÍè»ö¤òÉô²¼¤ËÏÃ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ã±¤Ë»¨ÃÌ¤È¤·¤ÆÊ¹¤¯¤À¤±¤Ê¤é¡¢Â¾¤ÎÏÃÂê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀº¿ÀÅª¡¦¿ÈÂÎÅª¶ìÄË¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Þ¤»¤ó¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤é¤¬¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡£
µÜ»ûÊÛ¸î»Î¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ú¥±ー¥¹1¡Û¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Éô²¼¤¬¡Ø¤³¤Î¥É¥é¥Þ¡¢ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¡¢¡Ø¤³¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¶µÍÜ¤¬¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¼ã¤¤¿Í¤Ï¤³¤ì¤À¤«¤éº¤¤ë¡Ù¤È¡¢ÃÎ¼±¤ÎÍÌµ¤ò¼¹Ù¹¤Ë»î¤¹¸ÀÆ°¤Ï¡¢¾å»Ê¤¬Í¥±ÛÅª¤Ê´Ø·¸¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¶ÈÌ³¤ÎÅ¬Àµ¤ÊÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤ÆÉô²¼¤ËÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢Éô²¼¤ò¡Ö¾ï¼±³°¤ì°·¤¤¡×¤¹¤ë¸ÀÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤â¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡Ö¡Ø¤¨¤Ã¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¿ÍÀ¸Â»¤·¤Æ¤ë¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÉô²¼¤ò¡Ø¾ï¼±³°¤ì°·¤¤¡Ù¤¹¤ë¸ÀÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤â¡¢Éô²¼¤ËÂÐ¤·Àº¿ÀÅª¶ìÄË¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢½¢¶È´Ä¶¤ò°²½¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊµÜ»ûÊÛ¸î»Î¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¶ÈÌ³»þ´Ö³°¤Î³Ø½¬¤ò¡Ö¶¯¤¯¿ä¾©¡×¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¥Ñ¥ïー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÎà·¿¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸Ä¤Î¿¯³²¡×¡Ê»äÅª¤Ê¤³¤È¤Ë²áÅÙ¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¡Ë¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾å»Ê¤¬Éô²¼¤ËÂÐ¤·¡¢¶ÈÌ³¤Î¤¿¤á¤ËÅ¬ÀÚ¤È»×¤ï¤ì¤ë¶µºà¤Î»ëÄ°¤ä³Ø½¬¤ò´«¤á¤ë¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤Ï¡¢¶µ°é»ØÆ³¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¶ÈÌ³»þ´Ö³°¤ÏÉô²¼¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¡Ú¥±ー¥¹2¡Û¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼¹Ù¹¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ø¸Ä¤Î¿¯³²¡Ù¤Ë³ºÅö¤·ÆÀ¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡ËÉô²¼¤¬¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡©
¤³¤³¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¾å»Ê¤¬µ¿Ìä¤òÊú¤¯¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢Éô²¼¤â³Ú¤·¤½¤¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¡ØÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡Ä·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×
¤·¤«¤·¡¢µÜ»ûÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊÛÌÀ¤Ï¡¢¼ÒÆâÄ´ºº¤äºÛÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡Ö¤¢¤Þ¤êÍ¸ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤¿Éô²¼¤Ï¡¢Æâ¿´¤Ç¤Ï¾å»Ê¤Î¸ÀÆ°¤ËÃø¤·¤¤ÉÔ²÷´¶¤ä·ù°´¶¤òÊú¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î°²½¤ä²ñ¼ÒÆâ¤Ç¤ÎÉ¾²ÁÄã²¼¤ò·üÇ°¤·¤Æ¡¢¾å»Ê¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÄ¾ÀÜ¹³µÄ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Éô²¼¤¬¾å»Ê¤Î¸ÀÆ°¤ò¤Ï¤Ã¤¤êµñÀä¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ·Þ¹ç¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊµÜ»ûÊÛ¸î»Î¡Ë
¤â¤¦¤¹¤°ÎáÏÂ8Ç¯¡£¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤Î°¤·¤¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÊ¸²½¤È¤ÏÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£