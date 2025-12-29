辻希美、長女・希空（のあ）＆第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんのパジャマ姉妹ショット公開「遺伝子強い」「目の保養」の声
【モデルプレス＝2025/12/29】タレントの辻希美が12月28日、自身のInstagramのストーリーズを更新。長女・希空（のあ）と第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの姉妹ショットを公開した。
【写真】5児のママタレ「遺伝子強い」18歳長女＆0歳次女のパジャマショット
辻は、パジャマ姿で髪の毛がまだ濡れている状態の希空が、夢空ちゃんを膝に乗せて抱っこしている写真を公開。「姉妹」というコメントとハートの絵文字が添えられている。
この投稿に、ファンからは「美人姉妹」「リラックスしてるおうちショット可愛すぎる」「素敵なお姉ちゃん」「愛が溢れてて癒された」「遺伝子強い」「目の保養」などと反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
