今週の12星座占い「山羊座（やぎ座）」全体運・開運アドバイス【2025年2025年12月29日（月）〜2026年1月4日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年2025年12月29日（月）〜2026年1月4日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【山羊座（やぎ座）】
今週はイベントや交流会に出かけるなど、華やかな場所に縁があるようです。そこで、出会う人たちから刺激を受け、自分もさらに頑張ろうと思えるようになるかも。恋愛面は、慎重すぎると後悔してしまいそう。気になる人がいるならば、自分からデートに誘ってみましょう。お落ち着いた雰囲気のファッションをすると好印象に。
★ワンポイントアドバイス★
パートナーや大切な相手と、これまでの道のりを振り返ってみるといいかも。感謝の気持ちを込めて手紙などを書いてみるのも◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
