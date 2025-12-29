お笑いコンビ「サンドウィッチマン」が29日放送のフジテレビの特番「サンド・石井のタイマン旅〜名古屋頂上決戦〜」（月曜朝8・14）に出演。2007年に「M−1グランプリ」で優勝した際の思い出を語った。

「タイマン旅」はフリーアナウンサーの石井亮次とサンドウィッチマンの2人が旅を繰り広げる人気特番で、第6弾を迎えた今回、中川家・礼二をゲストに招き、名古屋城下の「金シャチ横丁」や大須商店街などを歩き、年齢当てクイズなどさまざまな対決を繰り広げた。

その中で、名古屋発の人気居酒屋「世界の山ちゃん」の高級店「ワンランク上の世界の山ちゃん」を訪れ、名物の「幻の手羽先」を食しながらトークを展開した。

伊達は「世界の山ちゃんといえばね、M―1優勝した年の準決勝の前の日ぐらいに、はりけ〜んずの前田（登）さんから呼び出されて、そのお店が世界の山ちゃん。“頑張れよ”ってご馳走していただいた」と2007年の思い出を振り返った。

この話に石井が「めちゃくちゃ縁起良いですね」と驚くと、礼二が「M―1獲った後、六本木の喫煙所で2人、疲れた顔してタバコ吸ってた。そこで“おめでとう”って。めっちゃ疲れた顔してたの未だに覚えてますね」と裏話を明かし、4人で笑っていた。