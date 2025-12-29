フルートの世界的名手、エマニュエル・パユ（スイス）が演奏したフルート協奏曲の録音がまとめられた１４枚組みボックス「フルート協奏曲＆コンチェルタンテ作品集」（ワーナー）が出た。

１９９０年代から２０２０年代までの演奏を聴くことができ、パユとフルート協奏曲の歴史を存分に味わうことができる。（宍戸将樹）

ボックスでは、ビバルディからグバイドゥーリナまで、約３００年にわたるフルート協奏曲のレパートリーが収められている。「その時代の音楽への解釈がたけている人たちとその都度共演してきた。パートナー選びは大事です」と語る。

共演者には「作曲家が目指す音楽を共有でき、偏見に左右されないこと」を求める。古楽のスペシャリストであるジョバンニ・アントニーニと、フランス革命期のフルート協奏曲に取り組んだのはその一例だ。

これらの幅広い年代の曲を、パユはモダンフルートで吹きこなす。「いつの時代でもフルートは無限のファンタジーを持っている」との言葉通り、巧みな技術によって豊かな世界観が表現されている。

古楽は当時の楽器で弾くべきだという論調には、「今は音響環境もすべてが変わっている。（古楽器で弾くことが）本物のバッハを弾くことになるのか」と慎重な姿勢だ。大事なことは「どれだけ音楽に自分を傾けられるか」であり、「その中でもアントニーニや、同じく古楽の巨匠トレバー・ピノックのような説得力のある音楽から学ぶことが大事」と考えている。

ベルリン・フィルの首席フルート奏者としても活躍。同フィルには計３０年以上在籍する。「ベルリン・フィルの流儀は現代と伝統の融合。新入団の奏者はフィットするだけでなく、オケに新たに何をもたらすことが出来るかが問われる」

指揮者の山田和樹が６月に同フィルでデビューした際は、武満徹の「ウォーター・ドリーミング」でソリストを務めた。細川俊夫のフルート協奏曲「セレモニー」のＣＤ発売も予定している。「武満さんも私の師であるオーレル・ニコレもですが、前衛的な経験を得ながら自然の音色に戻っていったのが大きな特徴」と分析し、「細川さんもそのレガシーを受け継いでいる」と評価する。

現在５５歳。フルート界の第一人者としての自負は揺らがない。「１０年後のことはわからないけど、常に新しいことに挑戦したい。頭の中は未来のことを考えています」と貪欲に挑戦を続けていくつもりだ。