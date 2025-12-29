青学大陸上部の短距離女子選手４人が、２８日に放送されたフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン スポーツＳＰ」の人気企画４×２００ｍリレーサバイバル企画に登場。ＳＮＳで反響を呼んだ。

主将の倉橋美穂、副主将の安井麻里花、佐藤葵唯、井上瑞葵の４人で出場。日本選手権リレー優勝メンバー３人をそろえる大学女子屈指のチームは、紅一点ながら番組で旋風を巻き起こした。

４年生の安井と倉橋はこれが引退試合。４年生の二人と３年生・佐藤葵唯、２年生・井上瑞葵のチームワークの良さも話題となった。

３組で争われる決勝まで進出。最後はワタナベに敗れ２位に終わったが、「青学は駅伝のイメージが強いが、短距離が強いところもみせたい」と意気込んでいた通り、番組で強烈なインパクトを残した。

青山学院大学陸上競技部短距離ブロックのＳＮＳにはコメントが殺到。「感動した」、「マジで可愛い」、「素敵でした」、「青学の強さが伝わりました」、「スパイクなしで凄い」、「みんな速くて可愛くて頑張った」、「短距離部門でも知名度アップしましたね」などの声が寄せられている。