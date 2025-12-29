ギャルキッズ・りゅあちゃん「盗撮」で悩み相談 香取慎吾は衝撃エピソードを披露「去年のクリスマスに赤坂で」
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人による『ななにー 地下ABEMA』が、28日に放送した。今回は「放送100回記念！バズった人大集合SP！」と題し、これまで番組内で大きな反響を呼んだ企画や出演者をプレイバックした。
【写真】番組には“イケメンすぎるアートメイクアーティスト”も登場
冒頭には、SNSで話題のキッズが登場する「バズりキッズ」企画から、かつて“小学生ギャル”として3回出演し、現在は中学1年生となったギャルキッズ・りゅあちゃんがスタジオに登場。出演後の変化について「動画にコメントをたくさんもらったり、街中で声をかけてもらうことが増えました」と語る一方で、「盗撮がヤバくて…みなさんどうしてますか？」と悩みを打ち明けた。
この相談に、みちょぱは「撮り返す」と即答。「そうすると『やべっ』って顔をされるから、そういうことだよって」と対処法を語った。稲垣は「僕は盗撮されたこと、ほとんどないんだよね…変な雰囲気出てるのかな」とコメントし、スタジオの笑いを誘った。
香取は、自身の体験として「去年のクリスマスに赤坂で『写真いいですか？』って言われて『はい！』って答えたら、カメラを渡されて」「振り向いたら学生と先生の食事会みたいな集団がいて、写真を撮ってあげた」と衝撃エピソードを告白。「変装も何もしていないのに、撮影して『どうぞ』ってカメラを渡したら、先生が『ありがとうございます！』って言って帰っていった」と明かし、スタジオは驚きに包まれた。
続いて、#57に出演し“イケメンすぎるアートメイクアーティスト”として注目を集めたMOMOMOTOが登場。番組出演後について「『駅を歩いていましたよね？』と動画が送られてくることがある」と盗撮被害を告白し、スタジオからは「怖い」「嫌だ」といった声が上がった。さらに、この1年で恋愛リアリティーショーから4〜5件のオファーがあったものの、すべて断ったことも明かし、「予約が多い」「共同生活が苦手」と理由を説明。EXITの兼近大樹は「話していて、共同生活が苦手そうだなって思う」と切り込んだ。
