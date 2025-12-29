アドバンスクリエイト<8798.T>はストップ高の水準となる前営業日比５０円高の２０７円に買われた。前週末２６日の取引終了後、生命保険協会が認定する「認定代理店」に復帰したと発表しており、材料視した買いが殺到している。同社は２４年９月期に債務超過となったことを理由に、認定代理店としての認定の有効性が停止されていたが、２５年９月期に債務超過を解消したことを受け停止措置が解除された。



生命保険協会は調査を希望した生命保険乗合代理店について「業務品質評価基準」を全て達成した代理店を認定代理店として公表する。業務品質評価基準は消費者にとって理想的な生命保険乗合代理店として求められる取り組みを４つの視点で取りまとめており、基本項目１３５項目（２０２５年度）とより高度な項目である応用項目６１項目（同）からなる。



