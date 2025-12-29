＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」４位にエレメンツ ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」４位にエレメンツ

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日午前１０時現在で、ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



２９日の東京市場で、エレメンツは戻り一服。ただ、１７日の直近安値４９８円まで売り込まれた反動による自律反発期待に加え、日足チャートで５日移動平均線と２５日移動平均線がゴールデンクロスしていることが買い予想数上昇につながっているようだ。



なお、直近ではグループのＬｉｑｕｉｄが２３日に「ｍｉｊｉｃａ（東京都渋谷区）が運営するＩＴフリーランス向けマッチングサービスに、オンライン本人確認サービスＬＩＱＵＩＤ ｅＫＹＣを提供する」ことを発表している。



出所：MINKABU PRESS