　サガン鳥栖は29日、MF西矢健人(26)が浦項スティーラーズ(韓国)に期限付き移籍することを発表した。期間は2026年12月31日までとなる。

　兵庫県出身の西矢はヴィッセル神戸U-15から大阪桐蔭高、明治大、FC大阪、藤枝MYFCと渡り歩き、昨年7月に鳥栖へ完全移籍。今季はJ2リーグ戦35試合で2ゴールを挙げたほか、天皇杯で2試合に出場した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●MF西矢健人

(にしや・けんと)

■生年月日

1999年11月7日(26歳)

■出身地

兵庫県

■身長/体重

175cm/68kg

■経歴

神戸U-12-神戸U-15-大阪桐蔭高-明治大-FC大阪-藤枝-鳥栖

■出場歴

J1リーグ:11試合

J2リーグ:70試合4得点

J3リーグ:20試合1得点

JFL:24試合

天皇杯:3試合

■コメント

韓国の浦項スティーラーズに移籍をすることに決めました。

J1で闘うチャンスをくれたサガン鳥栖を、J1に残留させることも、J1に昇格させることもできなかったことがとても悔しいです。

ただ、どんな時もチームを勝たせるために取り組んできたことに嘘はありません。

この1年半はクラブとしても個人としても難しい時期でしたが、ファン・サポーター、スポンサーの皆様の温かさに助けられました。

駅前不動産スタジアムで、試合前に挨拶をして始まるイダレオが大好きでした。あのゴール裏の景色が、どんな時も自分を奮い立たせてくれました。

サガン鳥栖を背負い戦ったことで、選手としてだけではなく、人としても大きく成長できたと思います。

もっともっと上を目指したい。

サガン鳥栖に来たからこそ、この気持ちは更に強くなりました。

これからも自ら道を切り開き、挑戦し続けるサッカー選手でありたいと思います。

サガン鳥栖に関わる皆様、1年半ありがとうございました!