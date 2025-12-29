鳥栖MF西矢健人が海外クラブにレンタル移籍「挑戦し続けるサッカー選手でありたい」
サガン鳥栖は29日、MF西矢健人(26)が浦項スティーラーズ(韓国)に期限付き移籍することを発表した。期間は2026年12月31日までとなる。
兵庫県出身の西矢はヴィッセル神戸U-15から大阪桐蔭高、明治大、FC大阪、藤枝MYFCと渡り歩き、昨年7月に鳥栖へ完全移籍。今季はJ2リーグ戦35試合で2ゴールを挙げたほか、天皇杯で2試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF西矢健人
(にしや・けんと)
■生年月日
1999年11月7日(26歳)
■出身地
兵庫県
■身長/体重
175cm/68kg
■経歴
神戸U-12-神戸U-15-大阪桐蔭高-明治大-FC大阪-藤枝-鳥栖
■出場歴
J1リーグ:11試合
J2リーグ:70試合4得点
J3リーグ:20試合1得点
JFL:24試合
天皇杯:3試合
■コメント
韓国の浦項スティーラーズに移籍をすることに決めました。
J1で闘うチャンスをくれたサガン鳥栖を、J1に残留させることも、J1に昇格させることもできなかったことがとても悔しいです。
ただ、どんな時もチームを勝たせるために取り組んできたことに嘘はありません。
この1年半はクラブとしても個人としても難しい時期でしたが、ファン・サポーター、スポンサーの皆様の温かさに助けられました。
駅前不動産スタジアムで、試合前に挨拶をして始まるイダレオが大好きでした。あのゴール裏の景色が、どんな時も自分を奮い立たせてくれました。
サガン鳥栖を背負い戦ったことで、選手としてだけではなく、人としても大きく成長できたと思います。
もっともっと上を目指したい。
サガン鳥栖に来たからこそ、この気持ちは更に強くなりました。
これからも自ら道を切り開き、挑戦し続けるサッカー選手でありたいと思います。
サガン鳥栖に関わる皆様、1年半ありがとうございました!
