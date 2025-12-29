J3得点王&MVPの宮崎エースFW橋本啓吾が契約更新「このクラブでもっと上でプレーできるように」
テゲバジャーロ宮崎は28日、FW橋本啓吾(27)と来シーズンの契約に合意したと発表した。
橋本は今季J3でリーグ断トツ1位の25ゴールを記録。宮崎の4位フィニッシュ、そしてJ2昇格プレーオフを制しての初昇格に大きく貢献した。個人としてもJ3得点王、J3最優秀選手賞、J3ベストイレブンに輝いている。
クラブ公式サイトを通じて「来シーズンもテゲバジャーロ宮崎で闘うことになりました!」と報告し、次のように続けた。
「テゲバに加入してから、なかなか結果を残せないシーズンや大切な仲間を胸に闘ったシーズン、怪我に苦しんだシーズン、残留争いをしたシーズン、そしてJ2に昇格できたシーズン、さまざまなシーズンをこのクラブで経験し、本当に選手としても1人の人としても成長させてもらいました。応援してくださるファンサポーターの皆さんも年々に増え、満員のスタジアムでプレーできたプレーオフ準決勝は本当に幸せでした」
「そして、このクラブの成長とともに自分も成長し、新たなステージで闘えることにワクワクしていますし、とても嬉しく思います。ただ、目指しているものはここではなく、このクラブでもっと上でプレーできるように、成長を止めずに、一つでも上を目指し続け、より成長していきたいと思います」
宮崎のエースは最後に「来シーズンも共に闘いましょう。更なる熱い応援をよろしくお願いします」とファン・サポーターに呼びかけた。
