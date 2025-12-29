この記事をまとめると ■駆動方式の選択は「技術の都合」から始まって「ブランドの象徴」になった ■RR/FF/AWDは成功体験が積み重なり変えにくい伝統として定着していく ■EVはレイアウト自由度が高く駆動方式の常識そのものを塗り替える可能性がある

各自動車メーカーがもつ伝統の駆動方式

海外の自動車メーカーがよく使う言葉に「ヘリテイジ（Heritage）」がある。その英語の意味は、「遺産」や「伝統」が直訳で、「残すべきもの」と解釈することもできる。クルマの場合でいえば、ポルシェ911で伝統的に採用されているリヤエンジン・リヤドライブ（RR）方式や、フォルクスワーゲン（以下VW）・ゴルフに代表されるフロントエンジン・フロントドライブ（FF）があり、日本車ではホンダがシビックなどを主体にFFにこだわる新車開発を続けている。あるいは、スバルやアウディは、4輪駆動（4WDまたはAWD）を主力商品の特徴に位置づけている。

ポルシェの場合は、そもそもフェルディナント・ポルシェ博士が第二次世界大戦の前から庶民のための小型車づくりに熱中し、VWタイプ1（ビートル）の原点となる構想を戦後までもち続けた。それを機に、ポルシェ356というライトウェイトスポーツカーが誕生し、911へとつながる。

すでにアウトバーンがあったドイツでは、庶民のクルマといえども高速で走行する可能性があり、当時のバイアス構造のタイヤ性能からしても、駆動輪である後輪に荷重をかけ、より高いグリップを得るため後輪車軸の後ろにエンジンを搭載するRRが、当時の技術制約下では有利理想といえた。また、客室前にエンジンがないことと、エンジンが空冷であったことによって、空気の流れを乱しにくい車両前端部の薄い造形をつくりやすかった。それが、ポルシェの原点だ。

現在では、タイヤもラジアル構造になり、扁平タイヤも生まれ、エンジンは水冷式になったが、911の姿は伝統的象徴でもあり、そこを変えるのは難しかったのだろう。それでも、ポルシェは944や928などFRのスポーツカーにも挑戦した。しかし、売れ行きがそれほどでもなかったのも、911でRRを続ける理由のひとつだろう。一方、それ以外のパナメーラや、カイエンなどSUVは、RRにこだわっていない。

長い歴史をもつFFコンパクトカーの代表格

VWは、タイプ1のあと、ゴルフでは一転してFFへ変更した。ビートルは、移動の要は果たしたが、荷物を運んだり、乗車人数が増えたりした際の利便性や快適性は十分でなかった。FFを選ぶことで、人と荷物をたくさん積める小型車の定番となった。英国のミニも、庶民のクルマとして小さな車体で人と荷物を運ぶには、FFが最適とした好例だ。そして、日本のホンダも、シビックでFFの合理性を実証した。

スバルは、レオーネの時代に商用のバンで4輪駆動に初挑戦した。それまで、スバル1000をとっかかりにFF車を作ってきた。しかし、従来は4輪駆動というと悪路走破のためという印象が強かったが、レオーネバンのAWDは舗装路でも安定性を発揮し、乗用のツーリングワゴンを売り出して人気を得た。

アウディも、VWゴルフなどの技術を活用したFF車を作っていたが、ラリーでの活躍を視野にAWDを開発し、クワトロという名称を与えブランド化した。それが、アウディならではという独自性を生みだしたのであった。

技術的な時代の背景と、新たな商品性という模索のなかで、それぞれの自動車メーカーが採用した駆動方式に成果が得られ、それがブランドへ成長した。また生産工場も、それぞれの方式の生産技術が成熟し、変更を難しくしたかもしれない。

一方で、電気自動車（EV）の時代を迎え、エンジン車時代の駆動方式のよさが必ずしも当てはまらないことも見えてくる。象徴的なのは、ホンダeが後輪駆動を採用したことだ。

エンジンのような大きな部品と、それにまつわる排気系などの部品が必要がなく、駆動用バッテリーを後輪駆動へ切り替えている。この先、EVが主力となれば、駆動方式へのこだわりは薄れていくかもしれない。