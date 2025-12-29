大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが29日、東京・渋谷のNHKホールなどで始まり、BE:FIRSTが囲み取材に応じた。

4年連続4回目となったBE:FIRSTはメンバーのRYOKIが11月8日をもって脱退。6人体制となって初めての紅白出場。ドラマの主題歌としてヒットした「夢中」を披露する。

LEO（レオ、27）は「ダンス＆ボーカルグループということで歌って踊ることが多いんですけど、今回は歌1本でやらせていただくので、歌だけでも見せられるんだぞということをたくさんの方に知っていただけるとうれしいです」と意気込みを語った。

新体制で初の紅白となる。SOTA（ソウタ、24）は「ライブが多い年でグループとして成長できた年なので、いい形で締めくくれるように見て下さっている方といい年末を過ごせたら」と呼びかけた。

今回は同じ事務所であるHANAも初出場を決めた。SOTAは「（HANAは前日にリハーサルを行い）緊張したみたいな話は聞きました。同じ事務所の仲間がいるのが新鮮で。ちゃんみなさんもいる。新鮮な紅白になるなと感じています」と笑顔を見せた。

また、SOTAは新たなスタートを切る形となったグループに「クリエイティブを見つめ直そうと話しているので、来年は全てに感謝する気持ちで歌って、アーティストとしてよりクリエイティブも考えられるようなグループに」と思いを吐露した。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

ゲスト審査員は小田凱人（プロ車いすテニス選手）、郄石あかり（女優）、仲野太賀（俳優）、野沢雅子（声優）、松嶋菜々子（女優）、三浦知良（プロサッカー選手）、三宅香帆さん（文芸評論家）が務める。昨年までの通算成績は、紅組が34勝、白組が41勝。