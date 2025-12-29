¡Ö¥´¥ê¥´¥ê¤Î¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¡×¡Ö±ü¿¼¤¤¡× ¥¦¥ó¥Ê¥ó¡Ø¥¶¡¦¥¤¥í¥â¥Í¥¢¡Ùº£ÌëÊüÁ÷
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥¦¥ó¥Ê¥ó¶Ë¸Â¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡ª¥¶¡¦¥¤¥í¥â¥Í¥¢¡¡¾Ð¤ï¤»¤¿¤é100Ëü±ß¡Ù¤¬¡¢TBS¤Ç¤¤ç¤¦29Æü(18:00¡Á21:30)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡Ö°ìÈ¯¥®¥ã¥°¡×¡Ö¥â¥Î¥Þ¥Í¡× ¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¡× ¡Ö¥â¥Î¥Ü¥±¡×¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡×¤Î5¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢·Ý¿Í¼«¿È¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤´¤È¤ËÁªÂò¡£´ÑµÒ100¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÌµºî°Ù¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿5¿Í¤Î¿³ºº°÷¤Î¤¦¤Á¡¢1st¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤«¤é4th¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Þ¤Ç¤Ï3¿Í¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç5¿ÍÁ´°÷¾Ð¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¾Þ¶â100Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëµæ¶Ë¤Î¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¤À¡£
ÈÖÁÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë13²óÌÜ½Ð¾ì¤Î¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¢¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡¦ËÙÆâ·ò¤È¤º¤ó¡¦ÈÓÈøÏÂ¼ù¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö³ø¤á¤·µ®Â²¡×¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡Ù²¦¼Ô¡¦¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤É¡¢ÁíÀª15ÁÈ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¤¬¾Ð¤¤¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¡£
º£²ó17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ»²Àï¤·¤¿ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤Ï¼ýÏ¿¸å¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢¥´¥ê¥´¥ê¤Î¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¶áÂå¸Þ¼ï¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¿¿·õ¤Ê´é¤Ä¤¤È¤«¡¢Ä©¤à¤È¤¤Î»ÑÀª¤Ï²èÌÌ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤éÊÕ¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤â¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢Æî¸¶À¶Î´¤Ï¡Ö¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤À¤±¤É¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼Í×ÁÇ¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±ü¿¼¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ª¤ï¤Ã¤ÆÀÊ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿·Ý¿Í¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÈ¿çí¤·¤Ê¤¬¤éÈ¿¾Ê²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼¡²ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð¾ì¤·¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤òÏ«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Ë¡Ö¤Ç¤â¡¢¸«¤Æ¤ëÊý¤ÏÁÇÄ¾¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
