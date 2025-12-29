足元が冷える真冬に“この1足”！【GU】履くだけでポカポカ♡「爆売れシューズ」

冬の季節が深まり、足元までひんやりと感じるこの頃。真冬の外出には、暖かく包み込んでくれるシューズがあると気分がぐっと軽やかになりそう。今回おすすめのシューズとしてご紹介するのは、【GU（ジーユー）】で「ベストセラー」と紹介されている人気アイテム。たっぷりとしたフェイクファーが足元を包み込み、ポカポカとした履き心地を期待できます。さっと履けてコーデにも映えるため、オシャレもしっかり楽しめそう。

暖かさもオシャレも頼れるムートン調シューズ

【GU】「フェイクムートンスリッパ」\2,990（税込）

コロンとした愛らしいルックスが目を引く一足。履き口から内側までたっぷりとフェイクファーが施され、足全体をふんわりと包み込みます。公式サイトでは「熱を外に逃がしにくい保温機能付きなので、寒い時期も温かく着用できます」と紹介されており、寒い時期に頼れるアイテム。表面は撥水加工を施したスウェード調素材で、デイリー使いも気負わず楽しめるのも嬉しいポイントです。適度に厚みのあるソールが程よいボリュームを作り、冬コーデのシルエットを旬な雰囲気に整えてくれそう。