井上に敗れたピカソに直撃

ボクシングの世界スーパーバンタム級（122ポンド、55.34キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は27日、サウジアラビア・リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナでWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。ピカソは一夜明けた28日に取材に応じ、井上への敬意を示した。

0-3判定負けから一夜明けた28日、空港で取材に応じたピカソ。「素晴らしい試合だった。感謝しているよ。イノウエと日本に敬意を示す。アメージングだったね」と振り返った。

試合後は病院に直行。米専門誌「ザ・リング」公式YouTubeでは「タフな戦いだった。しかし、イノウエはもっと強いと予想していた。より破壊力があって、パワーがあるとね」などと話していたが、この日は一転、井上へのリスペクトを口にした。

「とても力強くて素早かった。それに人間的にも優れている。世界王者になるために、俺はもっとトレーニングして最高の選手に勝てるようにならないと」とし、自身の今後については「将来は世界王者になれるといいね。今回、そのチャンスを与えてくれたイノウエとその陣営には本当に感謝しているよ」と話していた。



