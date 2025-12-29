参政党の神谷宗幣代表が29日未明、自身のX（旧ツイッター）で、日本テレビ系「笑点」でお笑いコンビ・ナイツが披露した漫才についてコメント。「コーヒー吹いてしまった 注意してください。」と思わず爆笑したことを明かした。



【写真】2025年最大の“ネタ”顔面骨折したナイツ・塙宣之

ナイツは2025年を振り返ったネタを披露し、参政党の躍進についても触れていた。



東京ドームを訪れたという塙宣之が、客席が参政党のイメージカラーでもあるオレンジ（実際はジャイアンツカラー）に染まっていたことをいじった。さらに、観客から「岡本和真を使え」という“公約”の声が上がっていたと説明。「日本人ファーストっていう公約で」と岡本のポジションがファーストであることを踏まえてボケたところで、相方・土屋宣之が「日本人ファースト、そういうことじゃない。“ファーストに助っ人を使うな”みたいなことじゃない」とツッ込み爆笑を誘った。



その後も塙は「結局“とうしゅ”次第なんです。“とうしゅ”が“ないかく”をどんどん攻めないと」（党首と投手、内閣と内角）、「“ほしゅ”のリードが」（保守と捕手）と政治と野球のダブルミーニングワードを連発。さらに「“あべ”さんの時代は強かったじゃないですか、“きしだ”もけっこう頑張ったけど」（安倍晋三氏と阿部慎之助監督、岸田文雄元首相と岸田行倫捕手）と人物名でも笑わせていた。



（よろず～ニュース編集部）