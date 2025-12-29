徳島市立3年生GK李ハソン

12月28日の開幕戦を皮切りに幕を開けた第104回全国高校サッカー選手権大会。

全国各地の予選を勝ち抜いた48代表校がしのぎを削って、1月12日の聖地・国立競技場の舞台を目指す熱戦を彩った選手たち、チームを紹介していく「冬の主役たち」。

第2回は開幕戦で早稲田実業を4-1で下した徳島市立の3年生GK李ハソンについて。韓国から小学1年生の時に家族で日本にやってきた守護神の大事にしていることとは。

182センチのサイズとしなやかな身のこなしが特徴のGKは、開幕戦で抜群のキャッチングセンスとセービングセンスを惜しげもなく披露した。

60分、ロングスローからの折り返しのヘッドを山なりの難しいボールだったが、横っ飛びでキャッチして詰めに来たFWにボールを触れさせなかった。63分には左からのインカーブのクロスをFW篠田一に目の前でダイビングヘッドされるが、しっかりとステップを踏んで面を作ってブロック。セカンドボールにもすぐに反応してガッチリキャッチした。

さらに後半アディショナルタイム2分に右CKのアウトカーブのボールを横っ飛びでダイレクトキャッチ。どのシーンも驚異的な身体の伸びと正確なキャッチで2次攻撃をシャットアウトして見せた。その後、早稲田実業に意地の1点を浴びたが、4-1の勝利に大きく貢献をした。

「中学校のときからキャッチングを大事にしていて、全国で戦っていく中でああいう場面でキャッチできるというのは、相手の流れを断ち切ることにつながりますし、ポジティブな勢いがつく。チームにとってプラスになると思っているので磨いてきました」

兄がサッカーをやっていた影響で、日本にやってきた小学生のときからサッカーに打ち込み始めた李は、徳島市富田中サッカー部ではGKコーチはおらず、土のグラウンドという環境で創意工夫をしながら力を磨いた。

「下が土なので、足元が滑る中でもしっかりと型を作って止める、キャッチすることをずっと意識していました」

頻繁にあるイレギュラーバウンドに対しても、雨が降ってぬかるんだグラウンドの上でも、自分の構えの形をしっかりと身につけておけば、どんなボールでもセービングしたり、キャッチングできたりする。そう考えて、上半身の安定や下半身のバランス感覚などを意識した。イメージの材料としてGKの動画をとにかく見て、自分に必要なものはすぐに取り入れた。

「特に誰かを目標にしたわけではなく、僕は自分で突き詰めたいタイプなので、自分がうまくなることにフォーカスを当ててやり続けました」

このストイックな姿勢は兄から学んだものだった。兄はサッカーから野球に転身し、今はアマチュアのボティビルダーをして、2年後のプロ契約を目指しているという。

「お兄ちゃんはすごく謙虚で、いつも努力をしている姿をずっと横で見てきたので、『やっぱり兄ちゃんにはかなわないな』と思いながらも、ちょっとでもお兄ちゃんの上を行けるように僕はサッカーの道で頑張ろうと思っていました」

遠く韓国で頑張る兄に刺激を受けながら、コツコツと土台を積み上げたことで、地元の強豪・徳島市立の2年次から守護神の座を掴んで昨年度の選手権を経験した。だが、初戦の上田西戦で2失点を喫し、1-2の初戦敗退。1失点目は相手のシュートのディフレクションに対し、前に出過ぎていたことで頭上を破られて、ボールを手に当てるのが精一杯でそのままゴールに入ったものだった。

「昨年は自分のミスで負けた。もう一度自分のプレーを見直さないといけないと思った」と、GKとしての責任の重さを改めて痛感したことで、この1年間でさらに伸びた。

「よりポジショニングやダイビングの質、キャッチングにはこだわりを持つようになりましたし、昨年できなかった流れを断ち切るGKになりたいという気持ちで取り組んできました」

この成果が国立競技場という大舞台で見せたビッグセーブにつながった。この大会が終わったら関西の大学に進学をしてサッカーを続ける。兄も違う道でプロになり、自分も4年後にプロになる夢を叶えるべく。まずは高校最後の大会でより爪痕を残していくつもりだ。（安藤隆人 / Takahito Ando）