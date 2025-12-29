TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が29日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。年末年始の“連続生出演”スケジュールについて言及する場面があった。

「今年、令和7年もいよいよ最後の1週間ということになりました」と切り出し、「先週の金曜日に仕事納めという方が多かったように思いますけれども、THE TIME，は年末年始も通常営業ということでご覧のように今週1週間、目玉企画なども用意しています。ぜひご覧いただきたいと思います」とPR。画面には、きょう29日「安青錦 生出演」、あす30日「日本一高校生夢コラボ」、31日「レコード大賞の裏側」、元日「初日の出 富士山から生中継」、2日「不適切にもほどがある！出演者を直撃」と映し出された。

そして、安住アナは「日本人は大体、お正月に働く人は5人に1人、20％くらいと言われています」とし、「私たちもそうですけどもね。愚痴（ぐち）の1つも言いたくなりますけれども、しっかりやっていきましょう」と自身に言い聞かせるように話した。

「THE TIME，」は、30日、31日は午前5時20分から午前8時まで。2026年1月1日は午前6時から午前7時半まで。2日は午前5時20分から午前8時までの放送となる。安住アナは、あす30日に生放送される「第67回 輝く！日本レコード大賞」（後5・30）では、女優の川口春奈とともに総合司会を務める。