4人組バンド「WONK」のボーカル・長塚健斗（35）が29日までに自身のインスタグラムを更新。2026年4月以降に数カ月間、ライブ活動休止することを発表した。

インスタグラムで「いつも応援ありがとうございます。2026年4月半ばから数ヶ月間、ライブ活動をお休みさせていただくことになりました」と報告。活動休止の理由について「顎変形症の症状改善を目的とした矯正手術を受けるためで、術後しばらく口が開きづらくなるため、治療と回復を優先させたいと思います」と説明した。

手術は「命に関わるものではなく、リスクも低い手術なので、どうか安心していてください」とし、術後の活動に関しては「術後経過を見ながら、ライブ再開に向けて準備していきます。その日までの時間も、音楽は止まりません。制作やお仕事は変わらず続けながら、新しい作品や“声の届け方”そのものを磨いていきます。またステージで会える日を楽しみに、前に進んでいきます。どうか気長に、そして気楽に待っていてくれたら嬉しいです」とつづった。

活動休止の4月までに予定しているライブについては変更なく開催する予定で「ぜひ観に来てください。これからもよろしくお願いします」とした。

長塚の発表に合わせ、グループ公式アカウントも更新。「2026年4月半ばより、Vo.長塚健斗が顎の手術と治療期間に入るため、数ヶ月の間、ライブ活動を休止します。再開時期は術後経過をふまえて随時お知らせ予定です。制作、ライブ以外の活動は変わらず継続します。ライブ活動休止前の静岡、東京、台湾、大阪の4公演へのご来場をお待ちしています」とした。

2013年にデビュー。ボーカルの長塚、キーボードの

江粼文武、ベースの井上幹、ドラムスの荒田洸、4人で構成されている。