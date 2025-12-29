【難読漢字】食べ物当て「鰤子」　煮付けるともちもち食感に

日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

あなたは読めますか？

「鰤子」という漢字を読めますか。とある魚の卵巣です。

難易度：★★★☆☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：ブリコ

鰤子とは、高級魚として知られるブリ（鰤）の卵巣です。ただし、流通量は少なく、全国的にはあまり一般的な食材ではありません。

冬の寒い時期に水揚げされる、脂がのったブリからとれる貴重な食材です。

一般的な魚卵と異なり、ひと腹が大きく、一つひとつの卵粒がしっかりしているのが特徴です。

生で食べることはほとんどなく、おもに加熱調理して用いられます。もっとも一般的な食べ方が、甘辛いしょう油ベースのタレでじっくりと煮る煮付けです。

加熱すると卵粒が膨らみ、もちもちとした独特の食感になるのが特徴で、多くの食通を惹きつけています。

ブリが産卵期を迎えるのは、一般的に冬から春先にかけてであり、それに先立つ冬のもっとも寒い時期、具体的には12月から2月頃に漁獲されたブリからとれる卵巣が、もっとも良質とされています。

名前の由来は非常にシンプルで、「ブリの卵（子）」だから、鰤子と呼ばれます。

ただし、「ブリコ」といえば、一般には秋田名物・ハタハタの卵を思い浮かべる人が多いはず。ブリの卵巣をそう呼ぶ例は、じつのところかなり限られています。

