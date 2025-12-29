¥ì¥¤¥«¡¼¥º¡ÈÏ¢ÇÔÃ¦½Ð¡É¤Ø¶ÛµÞ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ªÈ¬Â¼ÎÝ¡Ö½øÈ×¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡Äµ¤¤ò°ú¤Äù¤áÄ¾¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þNBA¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º¡¼¥¥ó¥°¥¹¡Ê2025Ç¯12·î28Æü¡¡¥¯¥ê¥×¥È¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡NBA¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤¬28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¥¥ó¥°¥¹¤ÈÂÐÀï¡£¡ÈÏ¢ÇÔÃ¦½Ð¡É¤Ø27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤Ë¥Á¡¼¥à¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤òÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤¬ÊóÆ»¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ï25Æü¡ÊÆ±26Æü¡Ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥²¡¼¥à¤Ç¥í¥±¥Ã¥Ä¤Ë´°ÇÔ¡£º£µ¨½é¤Î3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Î10»î¹ç¤Ç¤Ï4¾¡6ÇÔ¡£Ä¾¶á12»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢6¾¡6ÇÔ¤Ê¤¬¤é¤â¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤Î124.1¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¡Ê27¡Ë¤¬¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÆùÎ¥¤ì¡£Á´¼£4½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥²¡¼¥à´°ÇÔÄ¾¸å¤Î²ñ¸«¤ÇJJ¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¡Ê41¡Ë¤Ï¡Öº£Ìë¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤Ò¤É¤¤¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Î²æ¡¹¤Ï½½Ê¬¤Ëµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬Èó¾ï¤ËÊ¢Î©¤¿¤·¤¤ÉôÊ¬¤À¡£É¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤êÀÚ¤í¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ë´ð½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÈÏ¢ÇÔÃ¦½Ð¡É¤Ø27Æü¤Ë¥Á¡¼¥à¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤·¤ÆÄ¹»þ´Ö¤ÎÎý½¬¸å¤Ë¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¤¬¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥Ç¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¯¥á¥Ê¥ß¥óµ¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤êÁá¤¯Íè¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤È¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ»ä¼«¿È¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢Èà¤é¤¬²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥ì¥Ö¥í¥ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¡¢²æ¡¹¤Î¹¶·â¤ÏÁÈ¿¥À¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ìµ·×²è¤Ê¹¶·â¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤ÎÀÕÇ¤¤À¡£¼éÈ÷¤ÎÌÀ³Î¤µ¡¢Ìò³ä¤ÎÌÀ³Î¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¹¶·â¤ÎÁÈ¿¥À¤¬ÌäÂê¤À¡£¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¥é¥ó¥À¥à¤Ê¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¤È½¤ÀµÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿È¬Â¼ÎÝ¡Ê27¡Ë¤â¡ÖÁª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¡¢Á´°÷¤Çµ¤¤ò°ú¤Äù¤áÄ¾¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö½øÈ×¤ÏÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢²¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¾¡¤Ä¤³¤È¤ËË°¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÏÀ¼¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ä¼éÈ÷¤Ø¤ÎÌá¤ê¤Ê¤É¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¥¨¥Ê¥¸¡¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¥ó¥°¥¹ÀïÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£