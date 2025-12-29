チャラ男とは思えぬ過ごし方。オリエンタルラジオの藤森慎吾が12月20日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」に生出演して、独身時代のクリスマスを振り返った。

【映像】藤森慎吾、意外な独身時代のクリスマス

クリスマス前ということで、この日は出演者全員がクリスマスにちなんだコスプレで登場。その流れで「クリスマスの過ごし方」の話題で盛り上がった。ここで新人モデルの千葉祐夕が「私は実家に帰って、家族で過ごします」と答えると、藤森は「嘘つけ！」と即反応。「本当だよ！ぜひインスタ見てください」と視聴者にアピールしても、「その辺で飲み歩いてるんだろ？インスタに、前に撮った写真をアリバイとして載せるだけだろ！それはもう」と言い放った。

これを受け、千葉が「なんかわかっちゃったんですけど、こういう発言する方って、過去に自分がそういうのをやってきた方なんですよ」と指摘すると、藤森は「私はそんな隠すようなことはなかったし」と否定。「ガチで独身時代は毎年、クリスマスに人間ドック入れてましたから」と告げた。これに進行役が「空いてそうですもんね」と笑うと、「逆にチャラ男はその日、年に一番体を心配する」と回想。「そのためだけに毎年、人間ドックに行ってたから」とも述べ、共演者に「本当にチャラ男だと思ってたんですか？あの頃」とツッコまれる場面もあった。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）