¶ÌÀîÅ°»á¡¡¤ª¤³¤á·ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎëÌÚÇÀ¿åÁê¤ò·ã¤·¤¯ÄÉµÚ¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤À¯ºö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡£²£¹ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¡¢ÎëÌÚ·ûÏÂÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¶É°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿£Ö£Ô£Ò¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤¬Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¤ª¤³¤á·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤À¯ºö¤À¤Ã¤¿¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤Ç¿©ÎÁÉÊ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¸³è¼Ô¤ÎÉéÃ´¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤«¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤Ç¤ä¤ë¤«¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤´È½ÃÇ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¡Ø¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ½Ð¤·¤¿¤ª¤³¤á·ô¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤È¡¢¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤Ç¤âºÇ½é¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¤ËÍè¤¿»þ¤«¤é¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶ÌÀî»á¤¬¡Ö¤ª¤³¤á·ô¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¾¦ÉÊ·ô¤Ç¤¹¤è¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¥³¥á¤âÇã¤¨¤Þ¤¹¤è¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÈãÈ½¤â´Þ¤á¤Æ¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¤´°Õ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë»ä¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£