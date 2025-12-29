ÉðÅÄº½Å´¤¬2025Ç¯¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡Î®¹Ô¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÄãÂÎ²¹
¡Ú2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Û¡Ê24Ç¯11·î20Æü¡Á25Ç¯11·î18Æü¡¢ÆüÈÎÄ´¤Ù¡¢¡ÖÊ¸¸Ë¡×¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤ò½ü¤¤¤¿Áí¹çÉôÌç¡Ë
Âç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó£³¡ÊÎëÌÚ¤Î¤ê¤¿¤±¡¡¾®³Ø´Û¡Ë
¥«¥Õ¥Í¡Ê°¤Éô¶Ç»Ò¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë
²þÄûÈÇ¡¡ËÜÅö¤Î¼«Í³¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡¡¤ª¶â¤ÎÂç³Ø¡ÊÎ¾¡÷¥ê¥ÙÂç³ØÄ¹¡¡Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë
TOEIC L&R TEST ½Ð¤ëÃ±ÆÃµÞ¡¡¶â¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡ÊTEX²ÃÆ£¡¡Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë
¥Ý¥±¥â¥óÀ¸ÂÖ¿Þ´Õ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¡¢¤¤Î¤·¤¿¤Á¤Ò¤í¡¡¾®³Ø´Û¡Ë
ÊÑ¤ÊÃÏ¿Þ¡Ê±«·ê¡¡ÁÐÍÕ¼Ò¡Ë
¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ª¤¦¤¸¡Ê¼ÆÅÄ¥±¥¤¥³¡¡KADOKAWA¡Ë
Ææ¤Î¹á¤ê¤Ï¥Ñ¥ó²°¤«¤é¡ÊÅÚ²°¤¦¤µ¤®¡¡ÊõÅç¼Ò¡Ë
Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬ÏÃ¤¹Á°¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ê°ÂÃ£ÍµºÈ¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë
Âç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó¡ÊÎëÌÚ¤Î¤ê¤¿¤±¡¡¾®³Ø´Û¡Ë
Âç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó£²¡ÊÎëÌÚ¤Î¤ê¤¿¤±¡¡¾®³Ø´Û¡Ë
±ÑÃ±¸ì¥¿¡¼¥²¥Ã¥È1900 6ÄûÈÇ¡Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÊÔ½¸ÉôÊÔ¡¡²¢Ê¸¼Ò¡Ë
¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÇØ¶Ú¡¡KADOKAWA¡Ë
WORLD SEIKYO VOL.5¡ÊÀ»¶µ¿·Ê¹¼ÒÊÔÃø¡¡À»¶µ¿·Ê¹¼Ò¡Ë
WORLD SEIKYO VOL.6¡ÊÀ»¶µ¿·Ê¹¼ÒÊÔÃø¡¡À»¶µ¿·Ê¹¼Ò¡Ë
¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¤È¤ê¤ó¤´¤«¤á¤ó¡Ê¼ÆÅÄ¥±¥¤¥³¡¡KADOKAWA¡Ë
¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ê¼ÆÅÄ¥±¥¤¥³¡¡KADOKAWA¡Ë
¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾ø¤·¤¿¤¤¡¡¤»¤¤¤í¥ì¥·¥Ô¡Ê¤ê¤è»Ò¡¡Gakken¡Ë
·ù¤ï¤ì¤ëÍ¦µ¤¡Ê´ß¸«°ìÏº¡¢¸Å²ì»Ë·ò¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë
³Ð¸ç¤ÎËá¤Êý¡¡Ä¶Ìõ¡¡µÈÅÄ¾¾±¢¡ÊÃÓÅÄµ®¾ÊÔÌõ¡¡¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê½ÐÈÇ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡º£Ç¯¤Î¥À¥¬¡¼¾ÞËÝÌõÉôÌç¤Î¼õ¾Þºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥Ð¥Ð¥ä¥¬¤ÎÌë¡Ù¡Ê¥µ¥à¡¦¥Ù¥Ã¥ÈÌõ¡¢²Ï½ÐÊ¸¸Ë¡Ë¤ÎÃø¼Ô¡¦²¦Ã«¾½¤Ï¡¢¼ø¾Þ¼°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÛ£Ëæ¡Ê¤¢¤¤¤Þ¤¤¡Ë¤µ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Â¾¿Í¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬À¤¤ÎÃæ¤ò¤è¤ê¤è¤¯¤¹¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¼Ò²ñ¤¬¤³¤ì¤À¤±ÉÔ°ÂÄê¤ÇÉÔÀ¿¼Â¤Ê»þ¡¢Û£Ëæ¤µ¤òÃúÇ«¤Ë°·¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÄñ¹³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×20¤Î¤¦¤Á¡¢º£Ç¯´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡¥¦§¨¯¤Î6ºý¤Î¤ß¡£ÂçÈ¾¤¬¹¥É¾¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·´©¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢º£Ç¯¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ï³§Ìµ¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÂç·¶ºÀ¡Ê¤ª¤ª¤²¤µ¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÃ¸úÌô¤ÈÌµÈ¿±þ
¡¡2013Ç¯´©¤ÎËÜ¤¬³´¤Î2ºý¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¡£´¤ÏÌ¤ÆÉ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÄ¶Ìõ¡×¤È¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢µÈÅÄ¾¾±¢¤¬¤É¤³¤ÇÃ¯¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÌÀ¼¨¤µ¤ì¤º¡¢ÎÉ¤µ¤²¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¡×¤ÈÂç¤¤¯½ñ¤¡¢¡Ö¹ÔÆ°¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Þ¤·¤ç¤¦¡£É¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤ä¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï»×¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¡ÖÄ¶Ìõ¡×¤·¤¿¤Î¤ÏÆÃ¸úÌô¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÉÕÍ¿¤·¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡©¤â¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤À¤¬¡¢¡ÖÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤À¤ì¤Ç¤âÆ¬¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö²¿¤«¤ò¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Û¤É¡ÊÃæÎ¬¡Ëà¤È¤Ë¤«¤¯È¿±þ¤·¤Ê¤¤á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÉ½ñ¤È¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤â´Þ¤á¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë´¶¾ð¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÄãÂÎ²¹¤Î¼çÄ¥¤¬Î®¹Ô¡Ê¤Ï¤ä¡Ë¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¡×¤È¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¡×¤Ï¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤Î¡¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤¿½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¤·¤ó¤·¤Ä¤Î¡¡¤Æ¤ó¤¸¤ç¤¦¤Î¡¡¤â¤¯¤á¤¬¡¡¤Ò¤È¤Î¡¡¤«¤ª¤Ë¡¡¤ß¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏÌ£¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÌ£¤ï¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÎëÌÚ¤Î¤ê¤¿¤±¤È¼ÆÅÄ¥±¥¤¥³¤¬3ºîÉÊ¤º¤Ä¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¤âÀÎ¤â³¨ËÜ¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯È¿±þ¡×¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î½Ö´Ö¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ËÉÒ´¶¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È²þ¤á¤Æ»×¤¦¡£½ÐÈÇ¤¬Êü¤Ä¶õµ¤
¡¡ËÜ²°Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¢¤Ï²È»öÂå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤È¤Î繫¡Ê¤Ä¤Ê¡Ë¤¬¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÁÓ¼º´¶¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÎòÂå¤ÎËÜ²°Âç¾Þ¼õ¾Þºî¤ÏÊ¸¸Ë¤ÎÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤âÊ£¿ôÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¡¢7·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿³©Àî¾Þ¡¦Ä¾ÌÚ¾Þ¤Ï¡¢27Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÎ¾¾Þ¤È¤â¤Ë³ºÅöºî¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ñÅ¹¤´¤È¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎËÜ¤ò¿ä¤¹¤ÈµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿Æ°¤¤âµ¯¤¤¿¡£
¡¡À¯¼£²È¤¬¡Ö³°¹ñ¿ÍÂÐºö¡×¤Ç¿Íµ¤¤òÆÀ¤è¤¦¤È²èºö¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¹â»³ÀµÇ·¤Îº¹ÊÌ¥³¥é¥à¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ÆÏ¢ºÜ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£ÊÌÇÞÂÎ¤ÇÊÛÌÀµ»ö¤ò½ñ¤¯¤Ê¤É³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¥Ø¥¤¥ÈËÜ¤ÎÎÌ»º¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢½ÐÈÇ¤ÎÀ¤³¦¤¬¼Ò²ñ¤Î¶õµ¤¤ò´Ö°ã¤Ã¤¿·Á¤ÇÁýÉý¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´¤¬µª°Ë¹ñ²°½ñÅ¹¤Ë·¼Ê¸Æ²½ñÅ¹¤òÇäµÑ¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ï»°¾ÊÆ²½ñÅ¹¤¬¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®¤ÎËÜÅ¹¤òºÆ³«¶È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º½ñÅ¹¶È³¦¤ÎÊÑ²½¤Ï·ã¤·¤¤¡£ºòÇ¯¤Î¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¡Ö½ñÅ¹¿¶¶½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¡×¤òÈ¯Â¤µ¤»¡¢¡Ö³¹¤Î½ñÅ¹¡×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿·ï¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¸½¾ì¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¼å¤¤¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡×¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÅ¹¤Ç½ñÀÒÇä¤ê¾ì¤Ê¤É¤ò½Ì¾®¤·¤Æ¥²¡¼¥àµ¡¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£º£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜ¡¦»¨»ï¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¾ì½ê¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÇ¯¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÌÜÅª¤¬ÌÀ³Î¤Ê½ñÀÒ¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÛ£Ëæ¤µ¤ò»É·ã¤¹¤ëÆÉ½ñ¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤¤¡£¡áÄ«Æü¿·Ê¹2025Ç¯12·î27Æü·ÇºÜ