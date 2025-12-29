54ºÐÉ×¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤Ç¸å°ä¾É¤âŽ¢½»Âð¥í¡¼¥óŽ£ÊÖºÑÌÈ½ü¤Ê¤·¡Ä»Ò3¿Í°é¤Æ¤ëÉ×ÉØ¤¬·î»Ù½ÐŽ¢48Ëü￫32Ëü±ßŽ£¼Â¸½¤·¤¿¿Àµ»
¢£ÆÍÁ³¤ÎÂçÉÂ¤Ç°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤¬¼º¶È
º£²ó¤Ï¡¢ÁÛÄê³°¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¼ýÆþ¤¬È¾¸º¤·¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»ûÀ¾¸ç¡Ê²¾Ì¾¡¦57ºÐ¡Ë¤µ¤ó¤¬½é²óÁêÃÌ¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï6Ç¯Á°¡¢51ºÐ¤Îº¢¤Ç¤·¤¿¡£Âç´ë¶È¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÊ¡ÊÅö»þ48ºÐ¡Ë¤È3¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ¡§Ä¹½÷12ºÐ¡¦¼¡½÷9ºÐ¡¦Ä¹ÃË4ºÐ¡Ë¤ò°é¤Æ¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤â½çÄ´¤½¤Î¤â¤Î¡£
·î¼ê¼è¤ê58Ëü±ß¤ÎÀ¤ÂÓ¼ýÆþ¤Ç¡¢»Ù½Ð¤Ï14Ëü±ß¤Î½»Âð¥í¡¼¥óÊÖºÑ¤ò´Þ¤à48Ëü±ß¡¢·î10Ëü±ß¤Î¹õ»ú¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿À¸³èËÉ±Ò»ñ¶â¡ÊÃù¶â1000Ëü±ß¡Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸ÛÍÑ±äÄ¹¤ò´õË¾¤¹¤ì¤Ð65ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤±¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î15Ç¯´Ö¤ÇÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¶µ°é»ñ¶â¤ÈÏ·¸å»ñ¶â¤ò¤É¤ó¤É¤óÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤é¤Ð¤³¤Î¹õ»ú³Û¤äÃùÃß¤Î°ìÉô¤òÅê»ñ¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢NISA¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¾Íè¤ÎÂà¿¦¶â¤â¸«¹þ¤á¤Ð¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤â¤¢¤ëÄøÅÙÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤â¡Ö¤³¤Î²È·×¤Ê¤éÏ·¸å¤Ï°ÂÂÙ¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¤Å¸Ë¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬3Ç¯¸å¡¢²æ¡¹¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÄÌ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢¸ç¤µ¤ó¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¹¬¤¤°ìÌ¿¤ò¤È¤ê¤È¤á¤ë¤â¡¢¸å°ä¾É¤Ç¹â¼¡Ç¾µ¡Ç½¾ã³²¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ç¤µ¤ó¤Ï±Ä¶È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯µ¤ÎÏ¤¬»ý¤Æ¤º¡¢Áá´üÂà¿¦¤òÁªÂò¡£¸½ºß¤Ï¼«ÂðÎÅÍÜ¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¶á¡¢¸ç¤µ¤ó¤ÈÆ±Ç¯Âå¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ç¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬ÆÍÁ³¤ÎÉÂµ¤¤ä»àË´¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËÜµ»ö¤òÆÉ¤à¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â·è¤·¤Æ¤Ò¤È¤´¤È¤À¤È»×¤ï¤ºÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£20Ç¯°Ê¾å¸üÀ¸Ç¯¶â¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¿
»ûÀ¾¤µ¤ó¤Ï²ñ¼Ò¤ò¼¤á¡¢º£¤Ï¾ã³²Ç¯¶â¡Ê2µé¡Ë¤Ç¼õµë¤¹¤ëÌó26Ëü±ß¤È¡¢¥Ñ¡¼¥È¤òÁý¤ä¤·¤¿ºÊ¤Î¼ýÆþ¡Ê¼ê¼è¤ê·î¼ý7Ëü±ß¡Ë¤Î¹ç·×·î33Ëü±ß¤Û¤É¤ÇÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ûÀ¾¤µ¤ó¤Ï22ºÐ¤«¤é¼Ò²ñÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¡Ö¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¡Ê2µé¡Ë¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê2µé¡Ë¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÇÛ¶ö¼Ô²ÃµëÇ¯¶â¡×¤È3¿ÍÊ¬¤Î¡Ö»Ò¤Î²Ã»»³Û¡×¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë·î26Ëü±ßÄøÅÙ¤ò¼õµë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èæ³ÓÅª¼ýÆþ¤¬¹â¤¯¡¢¤«¤Ä20Ç¯°Ê¾å¸üÀ¸Ç¯¶â¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Î²ÃµëÇ¯¶â¡ÊÇ¯23Ëü9300±ß¡Ë¡¢»Ò¤Î²ÃµëÇ¯¶â¡Ê1¿ÍÌÜ¡¦2¿ÍÌÜ¤ÏÇ¯³Û³Æ23Ëü9300±ß¡¢3¿ÍÌÜ¤Ï7Ëü9800±ß¡Ë¤¬¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬²È·×¤ÎÂç¤¤Ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ýÆþ¤¬È¾¸º¤·¡¢»ñ»º·ÁÀ®¥×¥é¥ó¤ò¤É¤¦ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤«
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ç¯¶â¤ò¤â¤é¤¨¤ì¤Ð°Â¿´¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·î48Ëü±ß¤Î²È·×»Ù½Ð¤Ï33Ëü±ß¤Ç¤ÏÅþÄìÏÅ¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¸ç¤µ¤ó¤Î¾õÂÖ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿º¢¡¢²æ¡¹¤Ï¥ê¥â¡¼¥ÈÁêÃÌ¤Ç»ñ»º·ÁÀ®¥×¥é¥ó¤Î¸«Ä¾¤·¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§Âà¿¦¶â¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò´°ºÑ
¤Þ¤º¤Ï¡¢·î¡¹¤Î¸ÇÄêÈñ¤òºï¸º¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤¯ºï¤ì¤ë¤Î¤Ï½»ÂðÈñ¤Ç¤¹¡£
¸ç¤µ¤ó¤ÏÂà¿¦¸å¡¢¡Ãù¶â1000Ëü±ß¡¢¢3Ç¯´Ö¤ÇÁý¤ä¤·¤¿NISA¤Î±¿ÍÑ»ñ»º380Ëü±ß¡Ê·î10Ëü±ß¡ß3Ç¯´Ö¡¢Íø²ó¤ê3¡ó¡Ë¡¢£Áá´üÂà¿¦¶â1500Ëü±ß¡¢¹ç·×2880Ëü±ß¤Î»ñ»º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é1000Ëü±ß¤ò½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î»ÄºÄ¤Ë½¼¤Æ¡¢¥í¡¼¥ó¤ò´°ºÑ¤·¤Æ·î¡¹¤Î½»ÂðÈñ¤ò´ÉÍýÈñ¡¦½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¡Ê·×3Ëü±ß¡Ë¤Ë¹Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÃÄ¿®ÊÝ¸±¤¬¤¢¤ì¤Ð½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ï¥Á¥ã¥é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢»ûÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö»àË´¡¦¹âÅÙ¾ã³²¡×¤ÇÊÝ¸±¤¬²¼¤ê¤ë¥×¥é¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¯¾ÉÄ¾¸å¤ÎÃÄ¿®ÊÝ¸±¤Î´ð½à¤Î¾ã³²Åùµé¤ÏÈæ³ÓÅª·ÚÅÙ¤Ê3µé¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢§¶µ°éÈñ¤Ï3¿Í¤Ç·î10Ëü±ß°Ê²¼¤Ë
¼¡¤ËÂç¤¤Ê¸ÇÄêÈñ¤Ï¡¢3¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¶µ°éÈñ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ï´ñÀ×Åª¤Ë·î5Ëü±ß¤Ë¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ºÄ¹½÷¤ÎÂç³ØÈñÍÑ¤Ï¡¢18ºÐ¤Ç300Ëü±ß¤ò¤â¤é¤¨¤ë³Ø»ñÊÝ¸±¤òÊ§¤¤¹þ¤ß´°Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢³Ø»ñÊÝ¸±¤Ç°ìÉôÏÅ¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÉÔÂÊ¬¤ÏÃù¶â¤òÊø¤·¤Æ»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£
¼¡½÷¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¤¿¤áÆÃÂÔÀ¸ÏÈ¤Ç»äÎ©¤Î³Ø¹»¤ËÆþ¤ê¡¢Æþ³Ø¶â¡¦³ØÈñ¡¦»ÜÀßÈñ¤¬Á´³ÛÌÈ½ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤âÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢²¾¤ËÆÃÂÔÀ¸ÏÈ¤ÇÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸ç¤µ¤ó¤¬Âà¿¦¤·¤ÆÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²È·×µÞÊÑÀ©ÅÙ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢³ØÈñ¤Î°ìÉô¤ÏÌÈ½ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ä¹ÃË¤Ï¾®³ØÀ¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡½÷¡¢Ä¹ÃË¤È¤â¤Ëº£¸å¤Ï¾ã³²Á°¤ÈÆ±¤¸·î5Ëü±ß¤Ç³Ø¶È¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ò½Ð¤·¡¢Â¤ê¤Ê¤¤Ê¬¤ÏÃù¶â¤«¤éÊä¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤¿¤À¡¢»äÂç¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤Ê¤éÆÃÂÔÀ¸ÏÈ¤ÇÆþ³Ø¤·µëÉÕ¶â³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¤«¡¢¾©³Ø¶â¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤½¤¦¡£
¢§¼Ö¤ò¼êÊü¤·¾®¸¯¤¤¤âºï¸º
¤µ¤é¤Ë¼Ö¤â¼êÊü¤·¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢Èñ¤Ï0±ß¤Ë¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¸òÄÌÈñ¤ä¤ª¾®¸¯¤¤¤âÍÞ¤¨µ¤Ì£¤Ë¤·¤Æ¡¢Ä¹½÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤Ê¬¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤ÆÊä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ç¤µ¤ó¼«¿È¤Î¸òºÝÈñ¡¢¸ä³ÚÈñ¤Ï¡¢³°½Ð¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤«¤éÂç¤¤¯¸º¾¯¡£º£¤Ï¼«Âð¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤ò¸«¤¿¤êÆÉ½ñ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢¸ç¤µ¤ó¤ÎºßÂð¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Èºòº£¤ÎÊª²Á¹âÆ¤Ë¤è¤ê¿©Èñ¤È¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾Íè¤ÎµçÃÏ¤òµß¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¤ÎÈ÷¤¨
¤½¤ì¤Ç¤âÂ¾¤òÂç¤¤¯ºï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç·î¤Î¼ýÆþ¤ËÀ¸³èÈñ¤¬¼ý¤Þ¤ê¡¢¸«»ö¡¢·î¤Î¼ý»Ù¤Ï¹õ»ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ýÆþ33Ëü±ß¤Î¤¦¤Á¡¢»Ù½Ð¤Ï32Ëü4000±ß¡£¼ý»Ù¤Îº¹³Û¤Ï6000±ß¤Ç¤¹¡£
»ûÀ¾¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÀ¸³èËÉ±Ò»ñ¶â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¶µ°éÈñ¤äÏ·¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤¬ÉÔÂ¤·¤¿¤éÃù¶â¤«¤éÀÚ¤êÊø¤·¡¢Áê¾ì¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤éETF¤òÇã¤¤Â¤¹·Á¤ÇºÙ¡¹¤ÈÅê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
»ûÀ¾¤µ¤ó°ì²È¤¬Ï©Æ¬¤ËÌÂ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾ã³²Ç¯¶â¤ä»ä³Ø¤Î¶µ°éÈñÀ©ÅÙ¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÃß¤¨¤Æ¤¤¿Ãù¶â¡ÊÀ¸³èËÉ±Ò»ñ¶â¡Ë¡¢Åê»ñ¡¢³Ø»ñÊÝ¸±¤â¶¯ÎÏ¤Ê»Ù¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤·¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¤Ç¤â·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢±üÍÍ¤¬¤µ¤é¤ËÉ×¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¡¼¥È¤òÁý¤ä¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢º£ÅÙ¤Ï±üÍÍ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤â¡¢º£¤Î¾õ¶·¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤È»×¤ï¤º¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¡ÈÌÖ¡É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¾Íè¤ÎµçÃÏ¤òµß¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¤ÎÈ÷¤¨¤Ç¤¹¡£
----------
²£»³ ¸÷¾¼¡Ê¤è¤³¤ä¤Þ¡¦¤ß¤Ä¤¢¤¡Ë
²È·×ºÆÀ¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¨¥Õ¥Ô¡¼ÂåÉ½
¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤ò²þÁ±¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î²È·×ºÆÀ¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢²È·×¤Î³Î¼Â¤ÊºÆÀ¸¤ò¤á¤¶¤·¡¢¸ÄÊÌ¤ÎÁêÃÌ¡¦»ØÆ³¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁêÃÌ·ï¿ô¤Ï2Ëü6000·ï¤òÆÍÇË¡£½ñÀÒ¡¦»¨»ï¤Ø¤Î¼¹É®¡¢¹Ö±é¤âÂ¿¿ô¡£Ãø½ñ¤Ï90ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Î3000±ßÅê»ñÀ¸³è¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤ä¡ØÇ¯¼ý200Ëü±ß¤«¤é¤ÎÃù¶âÀ¸³èÀë¸À¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¤òÂåÉ½ºî¤È¤·¡¢Ãøºî¤Ï171ºý¡¢Îß·×380ËüÉô¤È¤Ê¤ë¡£
----------
----------
ºùÅÄ ÍÆ»Ò¥é¥¤¥¿¡¼
ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³ØË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢ÃËÀ¸þ¤±½µ´©»ï¡¢½÷À¸þ¤±½µ´©»ï¤Ê¤É¤Ç¼èºà¼¹É®³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢µ¤ÉÕ¤±¤Ð¥é¥¤¥¿¡¼Îò½½¿ôÇ¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³°¸«¤ÏÁ´Á³¥é¥¤¥¿¡¼¤Ã¤Ý¤¯¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼ñÌ£¤Ï¥¨¥¢¥í¥Ó¤È¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤È²Ö¸«¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê²È·×ºÆÀ¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¨¥Õ¥Ô¡¼ÂåÉ½ ²£»³ ¸÷¾¼¡¢¥é¥¤¥¿¡¼ ºùÅÄ ÍÆ»Ò¡Ë