¥Æ¥ìÅì¥É¥é¥Þ¡Ö¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡×¤Ç¿åÄ®¤Ï¤Ê¤¼»¦¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©ºÇ½ª²ó¤«¤é£±½µ´Ö¡Ä£Ó£Î£Ó¤ÇÅê¹ÆÂ³¤¯
¡¡¶²¤ë¤Ù¤Éü½²¤Î¹½¿Þ¤ò¼¨¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ª²ó¤«¤é£±½µ´Ö¤¿¤Ã¤Æ¤â£Ó£Î£Ó¤ÇÍ¾±¤¤Ë¤Ò¤¿¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Þ¥×¥é¤Ç°ìµ¤¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö°ìµ¤¸«¤·¤¿¤éºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö£²¼þÌÜÆÍÆþ¡×¡Ö¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤ä¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤¹¤²¤§¤ó¤¸¤ã¡©¡×¤Ê¤É¤È£²£¹ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¤â»ëÄ°ÂÎ¸³¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·îÍË¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±¥É¥é¥Þ¡£¿å¾å¹±»Ê±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÅÔÀ®¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¤Ë¤è¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¿åÄ®¤é¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼Å¹¤Ç¥Ð¥¤¥È¤¹¤ë£¸¿Í¤Î¼ã¼Ô¤¬¡¢Å¹¤Çµ¯¤¤¿¶¯Åð»ö·ï¤òµ¡¤ËÂç¤¤Êà±¢ËÅá¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Ê£»¨¤Ê¾ìÌÌ¹½À®¤ä¡¢Êª¸ì¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ëÄÌ¾Î¡Ö¥·¥Þ¥²¥²¥é¡×¤¬²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«Ææ¤ò¸Æ¤Ö¤Ê¤É¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò°ú¤¤Ä¤±¥É¥é¥ÞÈãÉ¾¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤È¿åÄ®¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£¥·¥Þ¥»¥²¥é¤òµõÁü¤Î¤´¤È¤¯Áà¤ê¡¢´ñ¶ø¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿à±¿Ì¿¤Î¿ÍáÅÔÀ®¤ò¶¸¸À²ó¤·¤Î¤è¤¦¤ËÁà¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿ÅÔÀ®¤¬¡ÖÅÔÀ®¤ÎÎÙ¡Ä¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥É¥é¥Þ¤Ï´°·ë¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Êá¤é¤ï¤ì¤Î¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿åÄ®¤¬¡¢¤Ê¤¼¥·¥Þ¥»¥²¥é¤ÎÊ±Áõ¤ÇÍè¤¿ÅÔÀ®¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ë¤Þ¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ææ¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¿åÄ®¤ÏË´¤Éã¤ò»¦¤·¤¿ÀÞÅÄ¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤ò¥·¥Þ¥»¥²¥éÌ¾µÁ¤Ç¶¼Ç÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÀÞÅÄ¤âµÕ¤Ë¥·¥Þ¥»¥²¥é¤ò»¦¤¹¤ÈÇ³¤¨À¹¤ê¡¢Â¦¶á¤ÎËÓÈþ¡Ê¿¹ÅÄÁÛ¡Ë¤é¤ò»È¤Ã¤Æ¤½¤ÎÀµÂÎ¤òÃµ¤ë¡£ËÓÈþ¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥·¥Þ¥»¥²¥é¤Ï¿åÄ®¤Ç¤¢¤ëµ¿¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¼ê²¼¤ÎÎ¶Æó¡Ê±óÆ£ÍºÌï¡Ë¤Èµ×ÂÀÏº¡Ê¥¢¥Õ¥í¡Ë¤¬¿åÄ®¤Î¼«Âð¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ß¡¢µ¢Âð¤·¤¿ËÜ¿Í¤ÈÂÐÖµ¡£¤½¤ì¤¬£¹ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬£±£°ÏÃ¤Ç¤½¤ÎÂ³¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤º¡¢¿åÄ®¤¬ÊÌ¤Î¾ì½ê¤ÇÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Â³¤¯ºÇ½ª²ó¡¢ÀÞÅÄ¤Ï¿åÄ®¤Ë²áµî¤Î°ø±ï¤ò¸ì¤ê¡Ö¤ªÁ°¤ò»¦¤·¤Æ¡¢¥·¥Þ¥»¥²¥é¤â»¦¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»¦¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿åÄ®¤ò»¦¤¹µ¡²ñ¤ÏÎ¶Æó¤Èµ×ÂÀÏº¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÀÞÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á°½Ð¤Î¥»¥ê¥Õ¤«¤é¡¢¿åÄ®¤¬¥·¥Þ¥»¥²¥é¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¿åÄ®¤¬¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿·ï¤òËÓÈþ¤«¤éÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉÔ²Ä²ò¡£
¡¡¿åÄ®¤ÏÀÞÅÄ¤Ø¤ÎÉü½²¤ËÀ¸Ì¿¤òÅÒ¤·¡¢Âç¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¿åÄ®¤ÎËÜÀ¤Ë¥¾¥Ã¤È¤·¤¿»ëÄ°¼Ô¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÝ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê·ëËö¤À¤Ã¤¿¡£