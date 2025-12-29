¾®ÃÓ¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¡Ö¥¦¥í¥Ü¥í¥¹¤Î´Ä¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¿Í´Ö¤Î¿´Íý¤òºÙ¤ä¤«¤ËÄÉ¤¤¡¢Éâ¤«¤ó¤À¿ÍÀ¸¤ÎÉÔ²Ä»×µÄ
¡¡¾®ÃÓ¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÊÔ¾®Àâ¡Ø¥¦¥í¥Ü¥í¥¹¤Î´Ä¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡££³¿Í¤ÎÃË½÷¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤ò¡¢°µÅÝÅª¤ÊÉ®ÎÏ¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤¿¿´Íý·à¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤¨¤¬¤¿¤¤±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¥®¥ê¥·¥ãÈá·à¤Ë¤â»÷¤¿¹½Â¤¤ò¤â¤Á¡¢£³¿Í¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¦¤Á¤Ë¡¢¿¿Áê¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤ÎËÜ¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾¼ÏÂ¤È¤¤¤¦»þÂå¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤ë1989Ç¯¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ¤ÎÊø²õ¤äºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ò¤Ï¤µ¤àÌó10Ç¯¤Î»þÂå¤Î¼ê¿¨¤ê¤È³¹¤Îµ²±¤¬á´¤Ã¤Æ¤¯¤ëºÙÉô¤ÎÉÁ¼Ì¤Ë´¶Ã²¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½é¤á¤«¤é¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬»È¤¨¤Ê¤¤»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤¬Êø¸æ¤·¤Æ¡¢Ê¿À®¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤Ç°ì¤Ä¤Î»þÂå¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë»þ´ü¤ò¤½¤ì¤Ë½Å¤Í¤Æ¡£»ä¤Ï¾ï¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤½¤³¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿»þÂå¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÄÌ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¿»þÂå¤ÎÆ÷¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢´¶¿¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤Ç¸«¤¿¤³¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¸Þ´¶¤¬¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÊª¸ì¤È¶¦¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¾®Àâ¤ò½ñ¤¯Â¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡¢°ì¤Ä¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¡ÖÉÔ¹¬¤äÉÔ±¿¤òÁÛÁü¤·¤¹¤®¤ë¡×¿´ÇÛÀ¤ÊºÌÏÂ¤Ï¡¢ÀÄ»³¤Î¹üÆ¡ÉÊÅ¹¤Î£²ÂåÌÜ¤Ç¤¢¤ë¹â³¬½ÓÊå¤Ë¸«½é¤á¤é¤ì¤Æ·ëº§¤·¤Þ¤¹¡£½ÓÊå¤òÃÎÀ¤ÈàÊµ¿¿´¤ËËþ¤Á¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¾å¤Ç¡¢¹üÆ¡ÉÊÅ¹¤Î£²ÂåÌÜ¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï3¿Í¤À¤±¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£ºÌÏÂ¤È½ÓÊå¡¢¤½¤·¤Æ½ÓÊå¤ÎÈë½ñ·ó±¿Å¾¼ê¤ÎÌî¡¹µÜÊâ¡£ÅÔÆâ¤ÇÀ¾ÍÎ¹üÆ¡¤ò°·¤¦Å¹¤Î¡¢½éÂå¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ£²ÂåÌÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¦½ÓÊå¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹üÆ¡¤Ø¤ÎÂ¤·Ø¤Î¿¼¤µ¤È¡¢·Ý½ÑÁ´ÈÌ¤Ë¸þ¤±¤¿ÃÎ¼±¤òËÉÙ¤Ë·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£Èþ½Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ê¸³Ø¡¢É¾ÏÀ¡¢²»³Ú¡¢±é·à¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Æ¡¢Ã¯¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¿¼¤¤¶µÍÜ¤Î»ý¤Á¼ç¡£°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÃÎÀ¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÃË¤¬¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤ÇÂçÊÑ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²ÈÂ²¤Ç·Ö¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦Èþ¤·¤¤¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢½ÓÊå¤¬ºÌÏÂ¤ËÀÅª¤Ê¹Ô°Ù¤òµá¤á¡¢µñÀä¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¡¢ºÌÏÂ¤¬Ìî¡¹µÜ¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½ÓÊå¤ÏÌî¡¹µÜ¤ÈºÌÏÂ¤Î´Ø·¸¤òËÜ³ÊÅª¤Ëµ¿¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Èà¤ÏÉÊ¤Î¤¤¤¤¡¢£²ÂåÌÜ¤Î¹üÆ¡²°¤Î¼ç¿Í¤Ç¡¢Þ¯Ã¦¤ÊÏÃ¤·Êý¤È¥»¥ó¥¹¤Î¤è¤µ¤¬Çã¤ï¤ì¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¹üÆ¡²°¤Î¼ç¿Í¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÏÂÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤âÍÎÁõ¤Ç¤¤¤¿¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬À¤´Ö¤Ë¤É¤¦¸«¤é¤ì¤ë¤«°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡£¤½¤Î°ìÊý¤ÇÈà¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ç¤¹¤éµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢Èë¤á¤¿½ÃÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºÊ¤È»ÈÍÑ¿Í¤Î´Ö¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¿¤ï¤·¤¤µ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤³¤ÎÌë¤Î½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢½ÓÊå¤ÎºÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÜ¤·Êý¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¡¢³Î¼Â¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¶µÍÜ¿Í¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë½ÓÊå¤òºÌÏÂ¤Ï·É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££²¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤Ë»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÌÏÂ¤Ï¡Ö¤³¤Î¹¬Ê¡¤Ï±Ê±ó¤Ë¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¡¢Â³¤¯¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼«¤é²ü¤á¤Þ¤¹¡£ºÌÏÂ¤ò¡¢¤â¤È¤â¤ÈÉÔ¹¬¤äÉÔ±¿¤òÁÛÁü¤·¤¹¤®¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔµÈ¤ÊÍ½´¶¤ò»öÁ°¤Ë¼¨¤·¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Î¹½À®¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤·¡¢°Å¤¤ÍÂ¸À¤È¤½¤ÎÀ®½¢¤È¤¤¤¦¥®¥ê¥·¥ãÈá·à¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¹½Â¤¤È¤â¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥®¥ê¥·¥¢Èá·àÅª¤Ê¹½Â¤¤ò¤â¤ÄºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌÜ»Ø¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬¼ã¤¤¤³¤í¤«¤é¹¥¤ó¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿ËÝÌõ¤â¤Î¤Î¿´Íý¾®Àâ¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Î¿´Íý¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇºÙ¤ä¤«¤ËÄÉ¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Êª¸ì¤ËÂç¤¤Ê´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿Í¤È¿Í¤Î´Ø·¸¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ÉÔ²º¤Êµ¤ÇÛ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Êª¸ì¤¬¤¦¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢½ªÈ×¤Î°ì¤Ä¤Î·èÄêÅª¤Ê¾ìÌÌ¤¬¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î°ì½Ö¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òºî¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Îº³ºÙ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤Î¾®¤µ¤Ê½Ö´Ö¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò·èÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Ã»ÊÔ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Õ¤È¶öÁ³¡¢»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À°ì¤Ä¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¡¢¤É¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤¬¡¢°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ä¹ÊÔ¤Ï°ã¤¦¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤ò¾®Àâ¤ÎÃæ¤Ë¿¥¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÁ´ÂÎ¤òÇÄ°®¤·¡¢Ã°Ç°¤ËÊª¸ì¤Î¹ü³Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢½ñ¤»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¾®Àâ¤Îºî¤êÊý¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹½Â¤Åª¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤È¸Æ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Î»ëÅÀ¤ÎÈ¿Å¾¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤¬Î©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È´ë¤ó¤Ç¡¢¾®Àâ¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯³Ú¤·¤ß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ºî²È¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢»ä¼«¿È¡¢Ä¹¤¤´Ö¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¤³¤³20Ç¯¶á¤¯¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¹¤¯À¸¤¤Æ¤¯¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ëÀ¤³¦¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸À¸ì²½¤µ¤»¤ëÊý¸þ¤Ë¶½Ì£¤¬°Ü¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤â¡¢ÆÉ¤ß½Ð¤¹¤È¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Ã±¤ËÌÌÇò¤µ¤À¤±¤òÄÉµá¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ºî¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ãê¾ÝÅÙ¤Î¹â¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤É¤¦¤ä¤ì¤ÐÊ¿°×¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÊ¸¾Ï²½¤µ¤»¡¢¾®Àâ¤ÎÃæ¤ËÍî¤È¤·¤³¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½£³¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤Ï¤é¤Ï¤é¤·¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£¤È¤¤¤¦ÆÉ¤ßÊý¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤·Æ¬¤Ç¤Ã¤«¤Á¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤âÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¦¥í¥Ü¥í¥¹¡×¤¬Êª¸ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡»°ÅçÍ³µªÉ×¤Î¡ØÂÀÍÛ¤ÈÅ´¡Ù¤È¤¤¤¦¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î¤è¤¦¤ÊÈãÉ¾¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÈø¤ò¤Î¤ß¹þ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëµðÂç¤Ê¼Ø¤Î´Ä¤¬ÃÏµå¤ò¼è¤ê´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î°ìÀá¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÈø¤ò¤¯¤ï¤¨¡¢¼«¿È¤ò°û¤ß¹þ¤ß¡¢¼¢ÍÜ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éºÆÀ¸¤·Â³¤±¤ë¡£»Ï¤Þ¤ê¤â½ª¤ï¤ê¤â¤Ê¤¯¡¢Ï¢´Ä¤¬¤¢¤ë¤Ð¤«¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¼¹É®°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¡¢½ñ¤»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÉ×¤ÎÆ£ÅÄµ¹±Ê¤¬Ëö´ü¤ÎÇÙ¤¬¤ó¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤Æ¡¢2020Ç¯¤Î½é¤á¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤É¤¦¤Ë¤â²ò·è¤Î¤·¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¡¢¿¼¤¤ÁÓ¼º´¶¡¢¶õµõ´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢»þ´Ö¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°²á¤®¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¦¥í¥Ü¥í¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢´Ä¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤Þ¤ê¤â½ª¤ï¤ê¤â¤Ê¤¯¡¢¹¬Ê¡¤âÉÔ¹¬¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÊë¤é¤·¡¢¸«Á÷¤Ã¤¿Æü¡¹¤ò¤Õ¤êÊÖ¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø·îÌë¤Î¿¹¤ÎÛæ¡Ù¤Ï¡¢ÄÉÅé¤òÊ¸³Ø¤Ë¹â¤á¤¿·ë¾½¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤âÄÌÄì¤¹¤ë¥¦¥í¥Ü¥í¥¹Åª»þ´Ö´Ñ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤Ø¤Î¶¯¤¤´Ø¿´¤Ï¡¢Êì¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤¨¤Ð³ØÀ¸»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Å¯³Ø¸¦µæ²ñ¤Ç¡¢¥Ë¡¼¥Á¥§¤Î¡Ö±Ê¹å²óµ¢¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤Ë¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¡¢Æñ¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÊ¸¾Ï²½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¹ÊÔ¾®Àâ¤ÎÃæ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ËþÂ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Æ¤Ë¡Ö¾®Àâ¿·Ä¬¡×¤Ç¿·Ï¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥½¥ê¥Á¥å¡¼¥É¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤â¤Ê¤¯¾®Àâ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤·¤Æ¼êµ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢»¶Ê¸»í¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºî¼Ô¤Î¿´¤Î¤Ê¤«¤Ëá´¤Ã¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¾ð·Ê¤ò¡¢Ì®Íí¤â¤Ê¤¯Ëè²ó½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢°Û¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¿Í¾®ÃÓ¿¿Íý»Ò(¤³¤¤¤±¡¦¤Þ¤ê¤³)
ºî²È¡£1952Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£À®ìþÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡£¡ÖºÊ¤Î½÷Í§Ã£¡×¤ÇÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¡ÊÃ»ÊÔ¤ª¤è¤ÓÏ¢ºîÃ»ÊÔ½¸ÉôÌç¡Ë¤ò¼õ¾Þ¡£¡ØÎø¡Ù¤ÇÄ¾ÌÚ»°½½¸Þ¾Þ¡¢¡ØÍßË¾¡Ù¤ÇÅçÀ¶Îø°¦Ê¸³Ø¾Þ¡¢¡ØÆú¤ÎÈàÊý¡Ù¤Ç¼ÆÅÄÏ£»°Ïº¾Þ¡¢¡ØÌµ²Ö²Ì¤Î¿¹¡Ù¤Ç·Ý½ÑÁª¾©Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¡¢¡ØÄÀÌÛ¤Î¤Ò¤È¡Ù¤ÇµÈÀî±Ñ¼£Ê¸³Ø¾Þ¡¢21Ç¯¤ËÆüËÜ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Ê¸³ØÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤Û¤«¤ÎÃø½ñ¤Ë¡ØÌµÈ¼ÁÕ¡Ù¡ØÎÜÍþ¤Î³¤¡Ù¡ØË¾¤ß¤Ï²¿¤È¿Ö¤«¤ì¤¿¤é¡Ù¡Ø¿À¤èÎù¤ì¤ß¤¿¤Þ¤¨¡Ù¡Ø·îÌë¤Î¿¹¤ÎÛæ¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£