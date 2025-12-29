¡Ú2025¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÛStray Kids¡¢ÊÆ¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¡×¤Ç¡È8ºîÏ¢Â³1°Ì¡É¤ÎÎò»ËÅª²÷µó¡ªÀ¤³¦3°Ì¤Î°Î¶ÈÃ£À®¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¡×
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯¤â»Ä¤ê¿ôÆü¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤ªÎÙ¡¦´Ú¹ñ¤Ç¤â·ÝÇ½³¦¤òÃæ¿´¤ËÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤«¤é¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Þ¤Ç¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÍî¤È¤·¤Ë¤¤Æ¤ë¡×¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢ÁÇÈ©¥Á¥é¸«¤»¡ÈÇú¥¤¥±SHOT¡É
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ëÆüËÜÈÇÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÁª½Ð¡£¥¹¥¿¡¼¤Î³èÌö¤ä¿´²¹¤Þ¤ëÏÃÂê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤¿»ö·ï¡¦ÁûÆ°¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò²þ¤á¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
Stray Kids¤¬¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡ÖBillboard 200¡×¤Ç¡È8ºîÏ¢Â³1°Ì¡É¤òÃ£À®¤·¡¢À¤³¦Åª¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
12·î2Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡ËÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Stray Kids¤¬11·î21Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSKZ IT TAPE ¡ÆDO IT¡Ç¡Ù¤Î¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØDo It¡Ù¡ØDIVINE¡Ù¤Ç¡¢12·î6ÆüÉÕ¤Î¡ÖBillboard 200¡×¡ÖHOT 100¡×¤Ê¤É¡¢·×11ÉôÌç¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡È8¿ÍÁÈ¡É¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡È8Ç¯ÌÜ¡É¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡È8ºîÏ¢Â³1°Ì¡É
¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSKZ IT TAPE ¡ÆDO IT¡Ç¡Ù¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹½é½µ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÌó29Ëü5000Ëç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢¡ÖBillboard 200¡×1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º£Ç¯8·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿4th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¤ÇÆ±¥Á¥ã¡¼¥È70Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç»Ë¾å½é¤Î¡È7ºîÏ¢Â³1°Ì¡É¤È¤¤¤¦µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿Èà¤é¤¬¡¢¤ï¤º¤«3¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ºî¤Ç¤½¤ÎµÏ¿¤ò¡È8ºîÏ¢Â³¡É¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ»»8ºî¤Î¡ÖBillboard 200¡×1°Ì¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÊÝÍ¤·¤¿Stray Kids¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º(The Beatles)¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¡¼¥ó¥º(The Rolling Stones)¤ËÂ³¤¡¢Æ±¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÈÀ¤³¦¤Ç3ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¯1°ÌºîÉÊ¤ò»ý¤Ä¥°¥ë¡¼¥×¡É¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¡¦U2¤ÈÊÂ¤ÖµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£¤µ¤é¤ËÁ°ºî¡ØKARMA¡Ù¤ÇÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡È2000Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂ¿1°Ì¡É¤È¤¤¤¦µÏ¿¤â¼«¤é¹¹¿·¤·¡¢À¤³¦Åª¥È¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òºÆ¤Ó¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ØDo It¡Ù¤Ï¡¢ÊÆ²»³Ú»Ô¾ì¤ÇÂç½°À¤Î»ØÉ¸¤È¤µ¤ì¤ë¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖHot 100¡×¤Î68°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï¤¹¤Ç¤Ë±Ñ¹ñ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤äSpotify¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤â¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡ÖHot 100¡×¤Ø¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×ÄÌ»»5²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¡ÖArtist 100¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡Ö¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¥»¡¼¥ë¥¹¡×¡Ö¥È¥Ã¥×¥«¥ì¥ó¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¥»¡¼¥ë¥¹¡×¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ó¥°¥»¡¼¥ë¥¹¡×¤Ê¤É·×11ÉôÌç¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢Ê£¿ôÉôÌç¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
Á°ºî¡ØKARMA¡Ù¤â¡ØBillboard 200¡Ù¤Ç¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢12·î6ÆüÉÕ¤ÎÆ±¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç35°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢14½µÏ¢Â³¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êStray Kids¤Ï¡¢¡ØBillboard 200¡Ù¤Ë2ºîÉÊ¤¬Æ±»þ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ØKARMA¡Ù¤È¡ØSKZ IT TAPE ¡ÆDO IT¡Ç¡Ù¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌó29Ëü6000Ëç¡¢28Ëü6000Ëç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢2025Ç¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Î½ã¿è¥¢¥ë¥Ð¥àÈÎÇäÎÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç 3°Ì¡¦4°Ì¤òµÏ¿¡£º£Ç¯¤ÎK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹âÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¡£2025Ç¯¡¢STAY¤È¤¤¤¦¡ÈÍå¿ËÈ×¡É¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø
¡È¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡ÊÎò»Ë¤òºî¤ë¼Ô¡Ë¡É¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤òÆÀ¤Æ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²»³Ú»Ô¾ì¤Ç¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿Stray Kids¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½êJYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£2025Ç¯¤ÏÄ¹¤¯µ²±¤Ë»Ä¤ë°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ Á´À¤³¦¤ÎSTAY¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤È¤È¤â¤ËÃÏµå¤ò7¼þ¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡¢¡ÖBillboard 200¡×7Ï¢Â³¡¦8Ï¢Â³1°Ì¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¼ø¾Þ¼°¤Ç¤ÎÂç¾Þ¼õ¾Þ¤Þ¤Ç¡¢STAY¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢º£¤Ç¤âÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤âËÍ¤¿¤Á¤ÎÁªÂò¤ò±þ±ç¤·¡¢Íå¿ËÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿STAY¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âËÍ¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÆ»¤òÌÛ¡¹¤ÈÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯Stray Kids¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSKZ IT TAPE ¡ÆDO IT¡Ç¡Ù¤Ï¡¢¡Ö³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢º£¡¢²Ì´º¤Ë¹ÔÆ°¤»¤è¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖThis is it!¡×¤È¤¤¤¦³Î¿®¤Î½Ö´Ö¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë²Ú¤ä¤«¤ÇÁ¯Îõ¤Ë¡È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤È¤·¤Æ¤Î»ñ³Ê¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿Èà¤é¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÈô¤ÓÎ©¤Á¡¢µ±¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë