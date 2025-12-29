niko and …×タイの人気プリン店♡話題のコラボグッズが先行予約開始

“Play fashion!”を掲げるniko and …から、可愛さとローカルムードが詰まった特別なコラボが登場します。タイ・バンコクの中華街で愛されるプリン屋さん「Ba Hao Tian Mi」との初のコラボレーションが実現し、2025年12月5日（金）より公式WEBストアand STで先行予約がスタート。店舗の独特な世界観や人気メニューを落とし込んだアイテムが多数そろい、毎日をちょっと楽しく彩ってくれます♪

人気プリン店との初コラボが実現

今回のコラボは、niko and …が提案するuni9ue sensesの「LOCAL」企画として誕生。

中華街ヤワラートに店を構える「Ba Hao Tian Mi」は、豆乳プリンにクコの実シロップをかけた看板メニューで知られる人気店です。

無機質な空間にタイ文字や漢字が混じり合う店装は、niko and …のユニークな感性とも好相性。初のグッズ化となる特別なラインナップに注目です。

コラボアイテム全ラインナップ紹介

【バー・ハオ・ティアン・ミー】コラボ裏毛プルオーバー



価格：8,000円（税込）

カラー展開：グレー／ブラック（サイズ：M／L）

※niko and …TOKYO、and ST限定販売。

【バー・ハオ・ティアン・ミー】コラボシーチングトートバッグ



価格：1,980円（税込）

カラー展開：オフホワイト（サイズ：FREE）

【バー・ハオ・ティアン・ミー】コラボバンダナ



価格：1,100円（税込）

カラー展開：掲載カラーのみ（サイズ：FREE）

【バー・ハオ・ティアン・ミー】コラボキーホルダー



価格：605円（税込）

カラー展開：ロゴ／ライムジュース／カスタードプリン（サイズ：FREE）

【バー・ハオ・ティアン・ミー】コラボクッション/プリン柄



価格：2,750円（税込）

カラー展開：ベージュ（サイズ：FREE）

【バー・ハオ・ティアン・ミー】コラボビニール傘



価格：1,430円（税込）

カラー展開：クリア（サイズ：FREE）

【バー・ハオ・ティアン・ミー】コラボシートクッション



価格：2,750円（税込）

カラー展開：イエロー（サイズ：FREE）

【バー・ハオ・ティアン・ミー】コラボブランケットインクッション



価格：4,180円（税込）

カラー展開：イエロー（サイズ：FREE）

購入場所と先行予約情報をチェック

先行予約は2025年12月5日（金）より、公式WEBストアand STで開始。本発売は12月30日（火）予定で、WEBのほか全国の限定店舗でも展開されます。

一部海外店舗でも販売予定ですが、店舗により取扱商品や発売日が異なる場合があるため注意が必要です。

タイ文化の魅力がぎゅっと詰まったアイテムは、ギフトにも自分用にもぴったりです。

タイの甘い世界観を日常に取り入れて♡

niko and …とBa Hao Tian Miのコラボアイテムは、異国の空気感と遊び心を取り入れたい女性にぴったり。

プリンやドリンクをモチーフにした愛らしいデザインは、毎日の暮らしをほんの少しゆるく、心地よく彩ってくれます。

人気店の世界観を気軽に楽しめる今回のラインナップで、お気に入りの“甘い相棒”を見つけてみませんか♪