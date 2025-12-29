デビュー４０周年を迎えた歌手の渡辺美里が、アニバーサリーイヤーを締めくくるベストアルバム「ＵＬＴＲＡ ＰＯＰ」（ソニー）をリリースした。

活動に携わった関係者や、ファンを公言する芸能人ら５９人が計４０曲を厳選した。「１曲選べと言われたら私もかなり考えてしまう。皆さん、いろいろ悩みながら選んでくれたのでは」と自身も発売を心待ちにしてきた。（宍戸将樹）

アルバムは３枚組みで、１枚目には代表曲の「Ｍｙ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ」や「１０ｙｅａｒｓ」、２枚目には「サマータイム ブルース」、「夏が来た！」、３枚目には槇原敬之が作詞作曲した最新曲「折りたたみ傘」などが収録されており、どこから聴くか迷いそうな構成だ。選曲者には小室哲哉やバンドマスターの奥野真哉ら、多士済々なメンバーがそろった。

今年は４０周年ツアーで３月から全国各地を渡り歩いてきた。「初めて私のライブに来た方も多くて、４０年やっても新しく来てくれる方がいるのがうれしい」という。「ライブをやるたびに『あしたのジョー』のように燃え尽きた感じで、３月から積み重ねてきた。充実した１年を過ごしています」と振り返る。

１１月２４日に横浜ＢＵＮＴＡＩで行われたライブでも圧巻のパフォーマンスを見せた。「ムーンライト ピクニック」に始まり、パワフルな歌声で会場を盛り上げ、終盤の「Ｍｙ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ」「恋したっていいじゃない」で会場の盛り上がりも最高潮に。バンドや観客の一体感も印象に残る公演だった。

音楽と並行して、ラジオパーソナリティーも活動の大切な軸だ。現在は３本のレギュラーを持つ。「（投稿された）はがきの筆跡や文章を見て、この人はどんな人かなと想像できる。今はメールだけど、それでも言葉のチョイスや文章の書き方から分かるんです」という。「曲は聴いてたけどライブになかなか行けず、でも今度は娘や息子と行きますとか、そんなお便りもいただく。自分の歌が家族をつないでいると思うとうれしいですね」とやりがいを見いだしているようだ。

今後の目標を聞くと、「うまいとかより、いい歌だねって感じてもらえるライブを毎回やりたい」と答えた。目標に挙げたのはクイーン・オブ・ソウルの異名をとったアレサ・フランクリン。「吸う息まで歌の一部になっている。そんなふうになりたいですね」

ライブでは、「また元気で、笑顔でお会いしましょう」と観客に呼びかけている。「元気じゃないとライブにもなかなか来られないし、やっぱり特別な空間なので。皆さんの笑顔に支えられた４０年だった。私も笑顔を届けられるように努めたいですね」と、これからも歌を届けていく。