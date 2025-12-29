男女の平均寿命の差から、高齢期に一人暮らしとなる女性は決して珍しくありません。「孤独で寂しいのではないか」「かわいそう」──そんなイメージを抱く人もいるかもしれませんが、実際には、女性は男性に比べて生活スキルが高く、一人でも不自由なく、むしろ快適に暮らしているケースも少なくないのが現実です。今回は、三世代同居の家庭から一人暮らしへと生活が一変し、70代にして自由な日々を謳歌する女性の事例を通して、将来に向けて備えておきたいポイントを、CFPの松田聡子氏が解説します。

「やっと一人になれた」…74歳女性が初めて迎える"解放された"年末年始

静岡県に住む安達喜美代さん（74歳・仮名）は、今年の年末年始を心待ちにしていました。

昨年夫（享年79歳）を亡くし、同居していた長男・泰久さん（50歳・仮名）は今年妻や長女と海外転勤。大学生の孫（泰久さんの長男）は東京で一人暮らし。喜美代さんは、人生で初めて年末年始を一人で過ごすつもりです。

「お母さん、一人で大丈夫？ 私たち、年末に泊まりに行こうか？」

一人暮らしの喜美代さんを案じた、神奈川県に住む長女のしのぶさん（46歳・仮名）から電話が入りました。しかし喜美代さんは

「大丈夫よ。しのぶちゃんは家族でゆっくり過ごしなさい。お母さんは一人で十分楽しめるから」

と、きっぱり答えました。

喜美代さんは結婚以来、夫の両親と完全同居。三世代同居の家で子育てをしながら義父母に気を遣い、子どもの手が離れてからは義父母の介護、そして病気になった夫の看護と、常に誰かの世話をする生活でした。

年末年始も例外ではありません。元日の朝も家族が起きてくる前に台所に立ち、おせちの支度をし、配膳が終われば洗い物。紅白歌合戦を座って見た記憶は、ほとんどないといいます。

「孫が小さい頃は、しのぶの家族が遊びに来るのも正直大変でした。数日前から泊まり用の布団を干して、喜ばせようと料理をたくさん作って、お土産も用意して。帰ったら掃除も大変で、終わるとどっと疲れが出ていました。毎回お金もかかるし、嬉しい反面、いろいろと苦労があったのです」

しかし、義父母が亡くなり、夫が亡くなり、長男一家が海外へ。74年の人生で初めて、喜美代さんは自分だけの家を手に入れたのです。

現在の収入は遺族厚生年金と老齢基礎年金で月13万円。貯金は1,000万円と多くはありませんが、持ち家でローンは完済しているので、喜美代さんは「これで十分」と言います。

娘のしのぶさんは、結局1泊だけ母と一緒に新年を過ごすことにしました。喜美代さんも娘の顔が見たくないわけではありません。親子二人でお正月を過ごし、そのあとは気楽な一人暮らしに戻るつもりです。

喜美代さんが今、一番楽しみにしているのは、平日昼間の映画館、図書館通い、そして近場の温泉旅行です。

「人に気を遣わず、自分のペースで好きなことをする。娘の心配はありがたいですが、孤独は感じていません。74歳にして初めて自由時間を存分に楽しんでいます」

4人に1人が「おひとりさま」…孤独≠不幸という新しい現実

内閣府「令和7年版高齢社会白書」によれば、65歳以上の一人暮らし女性は25.4%（推計値）と、年々増加傾向にあります。高齢女性の4人に1人以上が一人で生活しているわけです。

「高齢者の一人暮らし=寂しく孤独」というイメージを持つ人も多いでしょう。しかし、その固定観念は、必ずしも正しくありません。

通信環境の発達した現代では、高齢者も離れて住む家族とビデオ通話などでコミュニケーションを取れます。特に子どもが成長するとお互いに忙しく、直接会う時間が取りにくい状況になりがちです。オンラインであれば移動時間も費用もかからず、お互いの空き時間が合えば、顔を合わせることができます。

むしろ、物理的に会わないことで経済的なメリットも生まれています。以前は、しのぶさんの家族が泊まりにきたり、一緒に暮らす泰久さんの家族と出かけたりしたときの出費は、少なからぬ負担になっていました。子どもたちと一緒に過ごす機会が減ったことに寂しさもありますが、浮いたお金を自分のために使えるようになったのです。

平日昼間の映画館（シニア割引で1,200円）、図書館で借りた本を読む時間、平日の格安温泉旅行（1泊7,000円程度）。喜美代さんは自由に使えるお金の範囲で、ささやかな老後の楽しみを味わっているのです。

ただし、一人暮らしの高齢者には注意すべき点もあります。突然の体調不良、知らず知らずの認知機能の低下、詐欺や悪質商法のターゲットになるリスクなどです。一人暮らしの自由を謳歌しつつ、健康なうちにいざというときのための準備もしておきたいところです。

FPが指摘する「元気な今だからこそ」やっておくべき3つの備え

喜美代さんのような一人暮らし高齢者には、今のうちに準備しておくべきことが3つあります。

1.地域包括センターで「見守りサービス」に登録

喜美代さんは現在元気で自立していますが、一人暮らし高齢者の見守りサービスへの登録をおすすめします。

ほとんどの自治体に地域包括支援センターが設置されており、一人暮らし高齢者の見守りサービスの利用が可能です。有料の場合もありますが、多くの場合、自治体の助成が受けられます。定期的な電話や訪問で安否確認をしてもらえるほか、何かあったときの第一発見者になってもらえるので安心です。

また、一度利用すれば顔つなぎができ、将来介護が必要になったときに相談しやすくなります。詐欺や悪質商法の相談、介護予防教室などの情報も得られます。

2.家族信託の検討 ―認知症になってからでは遅い

喜美代さんの資産は貯金1,000万円と持ち家です。認知症になった場合、預金が凍結されたり、不動産の売却ができなくなったりするリスクがあります。そこで考えておきたいのが、家族信託です。

家族信託は、高齢者などが特定の目的（介護等に必要な資金の管理など）に従って、資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。家族に管理を託すので、任意後見のような高額な報酬は発生しません（契約時に手続きにかかる費用などが数十万円程度かかります）。

喜美代さんの場合、長男の泰久さんを受託者（託された財産管理をする人）にすることが考えられます。現在は海外在住ですが、定年（60〜65歳）までに帰国する可能性が高く、帰国後は物理的にも管理しやすくなります。

ただし、家族信託の契約には当事者の判断能力が必要なため、喜美代さんが認知症になってからではできません。そのため、活用を前向きに検討しているのであれば、契約を先延ばしにせず、早めに専門家などに相談するとよいでしょう。

「まだ元気だから大丈夫」ではなく、「元気な今だからこそ」準備が必要なのです。

3.介護費用を意識しておく

喜美代さんは現在、貯金を取り崩さずに生活できています。しかし、介護が必要になった場合、費用のうち足りない部分は貯金から補てんしなければならないでしょう。

生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査［2人以上世帯］（2024年度）」によれば、介護期間の平均は4年7ヵ月、月額平均費用は9万円、一時費用の平均は47.2万円で、総額は約542.2万円です。

月13万円の年金から介護費用9万円を引くと、生活費は月4万円。持ち家でも厳しい金額です。貯金1,000万円から補填することになりますが、医療費も別途必要です。

健康リスクが顕在化する前に、以上のような準備をしておけば、将来について過度に悲観的になる必要はありません。家族と物理的に離れていても必要なときには頼れる関係を保てれば、親子ともに幸せな関係を続けていけるでしょう。

松田聡子

CFP®