年末年始は、これまで読めなかった記事をまとめてチェックする絶好のタイミングです。そこで今回は、2025年1月から12月の間に配信した「足腰の痛み解消」に関する記事の中から、特に反響が大きかった3本をセレクト。著名人・専門家の知見や知恵、リアルな声…。それらを一度に振り返ることで、新しい年をよりよい一年にするヒントが見つかるはず！

* * * * * * *

その１：骨盤のゆがみ解消で体の不調とさよなら！

８０歳でも２０代の体形がキープできている理由は毎日の筋トレ。「お尻アップ体操」で骨盤を正しい位置へ

https://fujinkoron.jp/articles/-/16057

ーーーーー

年齢を重ねてつまずきやすくなったり、歩幅が狭くなったりしている人は、骨盤がゆがんでいる可能性が。

骨盤を正しい位置に戻すためには、お尻の筋肉を鍛えることが近道に。

健康運動指導士・鍼灸師としてたくさんの方の体を見てきたという谷玉惠さんは、肩こり、首の痛み、腰痛、尿もれ、ひざ痛……といった不調を抱えている人は骨盤にゆがみが生じていることが多いと語ります。

骨盤のゆがみを解消する「お尻アップ体操」を毎日の習慣にして、体の不調とさよなら！

その２：ぶり返す痛みの意外な元凶は…

「あなたは正しい姿勢でしゃがめている？」腰痛、高血圧、冷え性…原因は《足首の硬さ》かも？1日3分のストレッチで体の土台を整える

https://fujinkoron.jp/articles/-/17954

ーーーーー

「年齢を重ねるにつれて増えてくるのが、腰、ひざ、股関節などの痛みや違和感。治療して一時的に改善しても、通院をやめるとすぐにぶり返してしまう人は少なくありません」

そう語るのは、腰痛の専門家とも先生。

関節の痛みや高血圧などの不調。実は「足首の硬さ」が影響しているかもしれません。

足首を柔らかくする1日3分の「足首やわやわストレッチ」で、全身にアプローチ！

その３：腰、曲がっていませんか？

年を重ねるにつれて腰が曲がる「変性後弯症」は早期発見・早期対策が肝心。＜肩甲骨ストレッチ＞と＜大殿筋トレーニング＞で正しい姿勢を保つ

https://fujinkoron.jp/articles/-/19546

ーーーーー

年を重ねるにつれて腰が曲がるのは、自然なことだと思っていませんか？

そのまま放置すると、腰痛や足のしびれ、内臓障害など全身の症状につながり、精神面に悪影響を及ぼすことも。

検査とトレーニングでしっかり予防・改善を。

まずは、自分でできる「背骨曲がりチェック」から――。

年末年始のうちにチェックをお忘れなく！

以上、2025年1月から12月の間に配信したたくさんの記事の中から、特に反響の大きかった「足腰の痛み解消」にまつわる内容を紹介いたしました。

お尻アップ体操、足首やわやわストレッチ、大殿筋トレーニング…。

気になった内容があれば、ぜひ元記事をのぞいてみてください。

あなたの毎日に役立つヒントが、きっと見つかるはずです。