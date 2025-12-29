年末年始は、これまで読めなかった記事をまとめてチェックする絶好のタイミングです。そこで今回は、2025年1月から12月の間に配信した「年金」に関する記事の中から、特に反響が大きかった3本をセレクト。著名人・専門家の知見や知恵、リアルな声…。それらを一度に振り返ることで、新しい年をよりよい一年にするヒントが見つかるはず！

* * * * * * *

その１：年金はいつからもらうのがお得？

「老後資金2000万円に縛られすぎかも。適度に使って今を楽しむことも必要な理由」経済の専門家が解説！永濱利廣×岸本葉子

https://fujinkoron.jp/articles/-/15497

ーーーーー

物価高騰が止まらない昨今、私たちの生活に明るい兆しは見えるのでしょうか。

経済の専門家・永濱利廣さんに岸本葉子さんが聞きました。

岸本「遅らせれば月々の給付額は増えるけれど、自分の健康や寿命を考えると〈早めにもらったほうがいいかなあ〉とも思ったり」

永濱「岸本さんのように、変わらず仕事をしていて収入がある人は…」

その２：老後のお金を見える化！

あなたの「赤字破産の危険度」は？老後に使うお金を《見える化》することで支出をコントロール。お金を賢く上手に使って人生を楽しもう

https://fujinkoron.jp/articles/-/15399

ーーーーー

シニア世代の家計は、現役世代と比べてどのような特徴があるのでしょうか。

限られた収入と老後資金で暮らしていくことになる高齢期は、現役時代のようにお金を使っていると過剰支出となり、家計は苦しくなる一方です。

では、何が高齢期の家計を圧迫するのか。そのほとんどは、日常的な支出ではなく…

年金生活で気を付けたい、支出の見直しポイントを解説します。

その３：年金なんてとバカにしていたら

遺族年金月額7万円。＜年金なんて＞とバカにしていた元クラブ勤務・82歳女性の無念。「本当に掛けておけばよかった。がん保険も入っていれば…」

https://fujinkoron.jp/articles/-/16854

ーーーーー

「年金だけで暮らせるのだろうか…」と経済的な不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

人気YouTubeチャンネル『梅子の年金トーク！』を運営している梅子さんは、人には聞けない年金額、年金生活のリアルを、街角の年金受給者にインタビューして発信しています。

今回取り上げるのは「年金なんてバカにしていた 元クラブ勤務82歳女性の無念」。

自分の年金は掛けてなかったと話す、その女性の生活は……

年末年始のうちにチェックをお忘れなく！

以上、2025年1月から12月の間に配信したたくさんの記事の中から、特に反響の大きかった「年金」にまつわる内容を紹介いたしました。

老後資金2000万円の嘘、年金生活の支出見直しポイント、無年金女性の末路……。

気になった内容があれば、ぜひ元記事をのぞいてみてください。

あなたの毎日に役立つヒントが、きっと見つかるはずです。