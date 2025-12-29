松山英樹も参戦する『TGL』の新シーズン開幕 “初代王者”が白星発進
タイガー・ウッズ（米国）、ローリー・マキロイ（北アイルランド）らが創設したゴルフリグの『TGL』は、第2シーズンが開幕した。
〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化
28日には開幕戦が行われ、昨季の優勝決定戦で戦った2チームがフロリダ州のソーファイセンターで対決。初代王者に輝いた『アトランタ・ドライブGC』はクリストファー・ゴッタラップ、ビリー・ホーシェル（ともに米国）、コリー・コナーズ（カナダ）がプレーし、ザンダー・シャウフェレ、キャメロン・ヤング（ともに米国）、マシュー・フィッツパトリック（イングランド）の『ニューヨークGC』を6−4で破った。なお第2戦は、来年の1月3日開催となり、松山英樹、マキロイ、キーガン・ブラッドリー（米国）、アダム・スコット（オーストリア）がチームを組む『ボストン・コモンG』が登場。トミー・フリートウッド、ジャスティン・ローズ（ともにイングランド）らの『ロサンゼルス・GC』と対戦する。タイガー率いる『ジュピター・リンクスGC』は第4戦となる1月14日に初登場し、ニューヨークGCと戦う。全15試合となるレギュラーシーズンでトップ4に入ったチームがプレーオフに進出。セミファイナルは3月17日、ファイナルスシリーズは3月23日から2日間の日程で開催される。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
『TGL』が新シーズンの日程発表 年末に開幕、松山英樹のチームは来年1月に初戦
タイガー・ウッズが「TGL」で復帰を示唆 チームの公式Xにコメント「すべての試合に行く」
ゴルフツアーの“新時代”、チーム戦の『TGXシリーズ』が来年1月開幕 金田久美子「こんな未来があるとは、すごく楽しみ」
松山英樹のアイアン＆60度ウェッジは…バンスがほとんどない？《写真》
〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化
28日には開幕戦が行われ、昨季の優勝決定戦で戦った2チームがフロリダ州のソーファイセンターで対決。初代王者に輝いた『アトランタ・ドライブGC』はクリストファー・ゴッタラップ、ビリー・ホーシェル（ともに米国）、コリー・コナーズ（カナダ）がプレーし、ザンダー・シャウフェレ、キャメロン・ヤング（ともに米国）、マシュー・フィッツパトリック（イングランド）の『ニューヨークGC』を6−4で破った。なお第2戦は、来年の1月3日開催となり、松山英樹、マキロイ、キーガン・ブラッドリー（米国）、アダム・スコット（オーストリア）がチームを組む『ボストン・コモンG』が登場。トミー・フリートウッド、ジャスティン・ローズ（ともにイングランド）らの『ロサンゼルス・GC』と対戦する。タイガー率いる『ジュピター・リンクスGC』は第4戦となる1月14日に初登場し、ニューヨークGCと戦う。全15試合となるレギュラーシーズンでトップ4に入ったチームがプレーオフに進出。セミファイナルは3月17日、ファイナルスシリーズは3月23日から2日間の日程で開催される。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
『TGL』が新シーズンの日程発表 年末に開幕、松山英樹のチームは来年1月に初戦
タイガー・ウッズが「TGL」で復帰を示唆 チームの公式Xにコメント「すべての試合に行く」
ゴルフツアーの“新時代”、チーム戦の『TGXシリーズ』が来年1月開幕 金田久美子「こんな未来があるとは、すごく楽しみ」
松山英樹のアイアン＆60度ウェッジは…バンスがほとんどない？《写真》