忙しい日のメインにも！「鶏もも肉のトマト煮込み」は作りおきしておくと便利

食べ応え満点のトマト煮込み

年末の忙しさに追われ、なかなかゆっくり料理を作る時間もない。そんなときは、作りおき料理の出番です。メイン料理を1品作りおきしておけば、あとは短時間で作れる副菜をあわせるだけでOK。今回は食卓映え＆食べ応え満点、しかも作りおきができる「鶏もも肉のトマト煮込み」をご紹介。

甘さと酸味のバランスが絶妙

大豆も一緒に煮込んで…

マッシュルームやオリーブも投入

パスタやリゾットにも！アレンジも楽しめるのが魅力

そのまま食べてもおいしいですが、パスタやグラタン、リゾットにもアレンジができるので、献立の幅も広がります。忙しい日の晩御飯はそのままメインとして、休日のランチはパスタのソースとして活用してみてもいいかも。

どのレシピもつくれぽ（つくりましたフォトレポート）での評判がよく「今まで和食の献立だけでしか使わなかった大豆が、洋食でも凄くおいしかったです」「簡単、おいしくぱぱっと作れました！」などのコメントが届いています。アレンジ料理を楽しんでいる人もたくさんいましたよ！ ぜひみなさんも日々の献立に活用ください。

「作りおきおかず」保存のルールをおさらい

保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。



冷蔵庫や冷凍庫で保存…常温での保存は避ける

清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に

取り分け用の箸で取り出す…口に直接入れる箸や手でさわるのはNG

お弁当に入れるときはレンジで再加熱＆完全に冷ます

作った日付を記しておく

冷蔵の場合は、2〜3日を目安に食べきる

