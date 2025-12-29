¶ÌÀîÅ°»á¡¢ÎëÌÚ·ûÏÂÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ë¥º¥Ð¥ê¡ÖÀµÄ¾¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡×¥³¥áÌäÂê¤ÇÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ä¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×
¡¡£²£¹ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ç¡¢Æ±¶É¤Î¸µ¼Ò°÷¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬ÎëÌÚ·ûÏÂÇÀ¿åÂç¿Ã¤òÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£ÇÀÀ¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤ÏÀÐÇËÌÐÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥áÁý»º¡×¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¡Ö¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿À¸»º¡×¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢¤Þ¤º¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¾Ò²ð¡£¤½¤Î¸åÎëÌÚÇÀÁê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼£Ö£Ô£Ò¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Î¥³¥áÇÀÀ¯¤ËÂÐ¤·¤ÆËÍ¤Ï¤º¤Ã¤Èµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡£ÇÀ²È¤Î¿ô¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¸»º¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤Á¤é¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶ÌÀî»á¤Ï¼ÁÌä¡£¤³¤ì¤ËÎëÌÚÇÀÁê¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸À¤¨¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤Î¥³¥áÀ¸»º¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¸º¾¯¤Ï²ÃÂ®²½¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤â¤·¼ûÍ×¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÀ¸»º¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢À¸»º¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ì¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£ÎëÌÚÇÀÁê¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë»ä¤Ï²ÝÂê¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢£±£¹£¶£°Ç¯¡Á¸½ºß¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸»ºÎÌ¡¢¼ûÍ×ÎÌ¤¬±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥é¥Õ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö»ä¤¬¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼ûÍ×¤È¤¤¤¦±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤ò±¦¸ª¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ò¤Þ¤º¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¼ûÍ×¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¤È¡£¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÆüËÜ¤Î¥³¥á¤ÎÀ¤³¦¤ÎÌ¤Íè¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ìÊ¹¤¤¤¿¶ÌÀî»á¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÖËÍ¤ÏÂç¿Ã¤¬Âå¤ï¤Ã¤¿»þ¡Ø¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ¸»º¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤ËÀµÄ¾¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤«¤«¤Ã¤¿Âç¹æÎá¡ÊÁý»º¡Ë¤¬¸µ¤ØÌá¤ë¤Î¤«¤È¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£