競輪の現役最年長である佐々木浩三選手（６３）が引退を決め、地元の武雄競輪場（佐賀県武雄市）で２８日に行われたレースで、４３年間の選手生活にピリオドを打った。

引退セレモニーでは、駆けつけたファンらから温かい拍手が送られた。

佐々木選手は、競輪選手だった両親のもとに生まれ、武雄市から佐賀市の龍谷高まで自転車で通学して体力アップを図った。１９８２年に２０歳でデビューし、通算出走３７５３回のうち、１着は３５７回に上った。

最後のレースでは、体力の衰えを感じさせない力走で７車中２着でゴールし、ファンからは「ようやった」「お疲れさまでした」などと佐々木選手をねぎらう声が飛び交った。引退セレモニーでは、まな弟子の選手や佐々木選手の家族から花束を受け取り、「最年長レーサーとして走れたことが自分の自慢。第二の人生も頑張りたい」とあいさつ。関係者から胴上げをされてバンクを後にした。

佐々木選手はその後の記者会見で、時折声を詰まらせながら、「ライバルに負けたくない、勝ちたいという気持ちで人よりも練習をしてきた」と選手生活を振り返った。また後進の選手たちに向け、「一戦一戦お客さんは応援してくれている。勝つ努力をしてもらいたい」とエールを送った。