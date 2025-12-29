アサカ理研は１５％高と急騰、レアアース関連株に投資資金の流入加速◇

アサカ理研<5724.T>が急騰、一時１５％高で一気に２７００円台後半まで値を飛ばす場面があった。株式市場ではレアアース関連株への注目度が高まっている。海洋研究開発機構などが来年１月中旬から南鳥島沖の深海底掘削により、レアアースを多く含む堆積物（レアアース泥）を試験採取することを発表しており、これに伴い関連銘柄が改めて脚光を浴びている。同社は廃棄される電子機器のデバイスに含有される貴金属から独自技術を使って貴金属回収を行うが、レアメタル・レアアースのリサイクルに関する研究開発も積極推進しており、関連有力株として投資資金のターゲットとなっている。このほかレアアース回収システムに関する技術開発で評価の高い東洋エンジニアリング<6330.T>も急動意、三井海洋開発<6269.T>、東亜建設工業<1885.T>なども物色人気を集めている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



