韓国１部クラブが26歳日本人レフティに期待「中盤に新たなエネルギーを加える」。鳥栖からレンタルで移籍「もっと上を目指したい」
韓国Kリーグ１部の浦項スティーラーズは12月29日、サガン鳥栖から西矢健人の期限付き移籍を発表した。
クラブの公式サイトでは「Jリーグで経験を積んできた西矢健人を迎え、中盤に新たなエネルギーを加える」とし、FC大阪、藤枝MYFC、鳥栖でプレーしてきた26歳レフティMFを次のように紹介する。
「豊富な活動量を基に、攻撃と守備を有機的に連結するバランスに優れたセントラルミッドフィルダーだ。左利きのキッカーとして活用度が高く、積極的な守備と広い視野を利した素早い攻守の切り替えに強みを持つ。90分間ずっと機動力を維持できる体力を備え、試合全般にわたってチームの動きを一層活発にする戦力として評価される」
新天地では大きな期待を寄せられているようだ。西矢は2024年夏から所属した鳥栖を通じて、「サガン鳥栖を背負い戦ったことで、選手としてだけではなく、人としても大きく成長できたと思います」と振り返り、「もっともっと上を目指したい」と意欲を示す。
「サガン鳥栖に来たからこそ、この気持ちは更に強くなりました。これからも自ら道を切り開き、挑戦し続けるサッカー選手でありたいと思います」とさらなる飛躍を期し、「サガン鳥栖に関わる皆様、１年半ありがとうございました！」と感謝も伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
