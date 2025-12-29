29日10時現在の日経平均株価は前週末比146.44円（-0.29％）安の5万603.95円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は954、値下がりは587、変わらずは58と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は64.18円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が40.11円、ファストリ <9983>が25.67円、ＴＤＫ <6762>が14.29円、ダイキン <6367>が12.2円と続いている。



プラス寄与度トップはフジクラ <5803>で、日経平均を21.06円押し上げている。次いで伊藤忠 <8001>が11.45円、ファナック <6954>が8.36円、イビデン <4062>が7.22円、住友電 <5802>が6.99円と続く。



業種別では33業種中21業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、卸売、証券・商品、鉄鋼と続く。値下がり上位にはゴム製品、鉱業、食料が並んでいる。



※10時0分7秒時点



株探ニュース

