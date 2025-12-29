＜第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞（日刊スポーツ新聞社主催、石原音楽出版社協賛）＞

新人賞から10年、広瀬すず（27）が主演女優賞に輝いた。「遠い山なみの光」など、異なる時代を背景にした3作品で難役を演じ分け、「『やりたい！』と思った作品に恵まれました」と笑顔を見せた。

「海街diary」の新人賞から10年。

「あれがスタートですね。あれからずっと（役作りの）正解探しの毎日で、あっという間でした。忙しさに追われてきたところもあるけれど、20代後半になって責任感も生まれ、性格もオープンになってきた気がします」

世代を超えて心を開くコミュニケーション力が、広瀬の成長を支えてきたようだ。

「ゆきてかへらぬ」では70代の根岸吉太郎監督のもと「ちょっと背伸びして」大人の女性に挑戦した。選考会でも「年齢からは想像できない巧みなやさぐれ感」が評価された。

転じて「片思い世界」では、杉咲花、清原果耶と同じ20代とトリプル主演。

「ぜいたくな時間でした。毎日3人で温度感を高めていく実感がありました」

「遠い山なみの光」は尊敬する俳優として名前を挙げる二階堂ふみ（31）との共演だった。「ふみちゃんのお芝居がずっと好きです。戦後のお話で、とても遠く感じていたんですけど、本読みの時、ふみちゃんのセリフを聞いていて、導かれるように悦子（役名）の姿が浮かんできました」

セリフ覚えは得意だ。

「写真に写したように脚本を覚えられます。お芝居中にヤベッと思ったら、ちょっとボーッとするとそのページが頭に浮かんできます。でも最近、若干その能力が薄れてきて、今は声に出して耳から入れることで補っています」

順風のように見えて苦しい時期もあったと言う。3年前の「流浪の月」。

「なんか、自分がポワッと小さくなった気がして、李（相日）監督にぼろかすに言われて、それが全部的を射ていて苦しかった。あれで、吹っ切れたんですかね。悩むことをあきらめたというか、型にはまるのをやめたら、楽しくなってきた」【相原斎】

◆広瀬すず（ひろせ・すず）1998年（平10）6月19日、静岡県生まれ。姉広瀬アリスが専属モデルを務めていた雑誌のイベントで、姉の所属事務所社長から声をかけられてデビュー。「海街diary」「ちはやふる」シリーズなどの映画の他、19年にはNHKテレビ小説「なつぞら」のヒロイン。14歳までバスケットボールに打ち込み、23年バスケW杯のスペシャルブースターを務めた。

◆昨年「九十歳。何がめでたい」で主演女優賞の草笛光子（92） 広瀬すずさんへ。このたびは日刊スポーツ映画大賞主演女優賞おめでとうございます。お芝居でご一緒したことはありませんが、クリクリとかわいらしいお顔とは裏腹に、どっしりと芯の強いお芝居をされる方だなと感じています。これからますます深みのある女優さんになられることと思います、楽しみにしています。

◆ゆきてかへらぬ 駆け出しの女優、長谷川泰子（広瀬すず）は天才詩人の中原中也（木戸大聖）、著名な文芸評論家の小林秀雄（岡田将生）の2人と出会う。才能あふれる若者たちの恋愛と青春を描きながら、後戻りすることのない3人の生き方を追いかける。

◆片思い世界 東京の古い一軒家で美咲（広瀬）、優花（杉咲）、さくら（清原）は一緒に穏やかな日々を12年過ごしていた。だが美咲には、気になる人がいた。強い絆で結ばれている3人だったが、全員が誰にも言えない片思いを抱えていた。

◆遠い山なみの光 日英の両親のもとに生まれたニキ（カミラ・アイコ）は大学を中退して作家を目指し、長崎で原爆を経験した後に渡英した母悦子（広瀬すず）の半生を作品にしたいと考える。悦子は訪ねてきた娘に、口を閉ざしてきた過去の記憶を語り始める。