＜第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞（日刊スポーツ新聞社主催、石原音楽出版社協賛）＞

第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞が28日に発表された。助演男優賞は「国宝」で人間国宝の女形を演じた田中泯（80）が受賞した。

02年の映画「たそがれ清兵衛」で俳優デビューし、翌03年の日本アカデミー賞で最優秀助演男優賞を受賞してから22年。田中泯は映画として久しぶりの個人賞の受賞となった。「本当に、本当にうれしい評価。正直、ビックリ」と驚いた。

人間の世界に踊りが生まれたことに憧れ、芸術になる前の踊りを探り、自由に踊ってきた。一方、形あるものに違和感を覚え「伝統や常識から逃げるように」生きてきた。踊りと言葉が融合した、形ある歌舞伎に関わる仕事が来るとは「思ってもみなかった」という。

しかも、演じた小野川万菊は当代随一の女形で、人間国宝という役どころ。最初は「てんで、ピンとこなかった」という。スチール撮影の際、かつら、メーク、衣装の「プロ中のプロの人が1人の男が女に変わっていくところを、女性を扱うように」手がけてくれた。鏡を見る前に「自分自身が変わった、これで行ける」と感じたという。

「鷺娘」を振り付けた日本舞踊家の谷口裕和氏から、撮影後も日本舞踊を一から習い続けている。「歩くだけの練習をやっています。自分の踊りの歴史の何ページ目かの、すごく重要な切り替わり」を、田中自身が誰よりも楽しんでいる。【村上幸将】

◆田中泯（たなか・みん）1945年（昭20）3月10日、東京生まれ。64年東京五輪の芸術イベントで初舞台を踏み、65年に東京教育大（現筑波大）を中退し66年にソロダンス活動開始。74年には芸術になる前の踊りを探ろうと体毛をそり、局部を布で巻く裸体舞踊で独自の活動を始めた。02年「たそがれ清兵衛」（山田洋次監督）で映画デビューし、日本アカデミー賞最優秀助演男優賞。