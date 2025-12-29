Photo: 山田洋路

コンビニへ行くだけなのに、わざわざ重たいコートを着込むのが億劫なときがあります。サッと羽織れて、でも寒くない。

そんな「都合のいいアウター」を求めていた際に出会ったのが、

「エアジャケットV3」です。実際に袖を通した瞬間、その軽さに驚かされました。

想像以上の薄さと軽さ

Photo: 山田洋路

ジャケットを羽織ってみると、確かに薄くて軽い。一般的なグースダウンジャケットの約1/3の厚みという説明どおり、見た目はスタイリッシュなマウンテンパーカーのようです。

触れてみると生地に独特のハリと密度を感じます。このなかには、NASAの宇宙服にも採用される断熱素材「エアロゲル」が入っているというから楽しみです。

薄着で外出：自分の体温で温まる

Photo: 山田洋路

論より証拠。あえて過酷な条件でテストしてみました。外気温9℃、肌寒さを感じる朝ですが、インナーには半袖のTシャツを1枚着ただけ。その上に直接このジャケットを羽織り、最寄りのコンビニまで歩いてみました。

通常、ナイロン系のアウターをTシャツの上に直接着ると、裏地が肌に触れるときに「ヒヤッ」とする冷たさを感じがち。でも、このジャケットは、着用しているあいだ、その手の冷たさはほとんど気になりませんでした。

これが、遠赤外線蓄熱技術「SPACE HEAT」のおかげかも。歩き始めてすぐに、自分の体温がジャケット内部で循環し、逃げずに留まっている感覚もあります。さらに、風の侵入感もほとんどありませんでした。

自転車テスト：風は通さないのに、蒸れにくい

Photo: 山田洋路

次に、自転車に乗って少し距離を走ってみました。冬の自転車で困るのが、走り始めは寒く、漕いでいると背中が蒸れて暑くなる問題です。

ペダルを漕いで風を受けても、ジャケットの内側はしっかりと守られている安心感があります。防風性の高さは本物です。驚いたのが、しばらく漕ぎ続けても蒸れを感じにくかったこと。通常のダウンだと熱気がこもって汗ばんでしまう場面ですが、このジャケットは高透湿素材が湿気を逃がしてくれるおかげか、衣服内は常にドライで快適でした。

特筆すべき点は、自転車の運転姿勢をとっても、肩回りの窮屈さがないこと。厚手のダウンだと腕が上げにくかったり、後方確認がしづらかったりしますが、生地が薄く柔らかいためスムーズに動けました。

撥水テスト：コーヒーをこぼしても焦らない

Photo: 山田洋路

最後に、カフェやアウトドアでの使用を想定して、実際にペットボトルの水をバシャッとかけてみました。

結果は写真からわかるように見事な撥水力。水は表面をサッと流れ、生地に染み込む気配はほとんどありません。耐水圧9000mm（※GB/T 4744-2013試験に基づく）は伊達じゃないと感じた瞬間でした。これなら、急な雨はもちろん、デスクワーク中にうっかりコーヒーをこぼしてしまっても、サッと拭き取るだけで済みそうです。

「エアジャケットV3」は、アウトドアの過酷な環境に耐えうるスペックを持ちながら、日常の「ちょっとした不便」も解消してくれる。まさに次世代のアウターでした。冬の重装備から解放されたいという方には特におススメ。現在、machi-yaにてプロジェクト公開中なので、詳細をチェックしてみてください。

Photo: 山田洋路

