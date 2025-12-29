ºÇ²¼°Ì¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¡¢²ÝÂê»³ÀÑ¤ß¡¡¿¿Ãæ»á¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡16Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹Ç¯ËöÂçÈ¿¾Ê²ñSP¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿¿ÃæËþ»á¤¬¡¢ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¿¿Ãæ»á¤Ï¡Öº£Ç¯½øÈ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²Æ°Ê¹ßÂ¼¾åÁª¼ê¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤Ï5³ä¤¯¤é¤¤¤ÇÀï¤¨¤¿¡£½øÈ×¤Î¼Ú¶â¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀèÈ¯¤âÃæ·Ñ¤®¤â¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ïº£µ¨¡¢¼çÎÏ¤Î¸Î¾ã¤¬Áê¼¡¤®¡¢³«Ëë¤«¤é¹õÀ±¤¬Àè¹Ô¡£5·î¤Ï5¾¡18ÇÔ1Ê¬¡¢6·î¤â6¾¡15ÇÔ1Ê¬¤È¶ì¤·¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢7·î¤¬12¾¡6ÇÔ2Ê¬¡¢9¡¦10·î¤â14¾¡13ÇÔ1Ê¬¤È¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù