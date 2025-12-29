Photo: SUMA-KIYO

2025年5月27日の記事を編集して再掲載しています。

雨の日はレインシューズを履くことが多いのですが、いつも履いている靴より歩きづらく、服とのバランスも取りにくいのが悩みでした。

雨でもへっちゃらなスニーカー

そんな問題に終止符を打ってくれたのが、この「Cloud 6 WP」（税込20,900円）。

スイス発のスポーツブランド「On」の代表的スニーカー「Cloud 6」に、ウォータープルーフ性能を加えた全天候型スニーカーです。

一番の特徴は、見た目からはわからない高い防水性。一見すると普通のスニーカーですが、全体に高機能な防水素材が使われており、汗による蒸れを抑えつつ、雨などの侵入もしっかりブロックしてくれます。

先日、天気予報で「一日中ぐずついた天気」と出ていた日に、この「Cloud 6 WP」を履いて外出してみたところ、途中で急に土砂降りになったのですが、靴の中はまったく濡れることなく、終始快適でした。

また、ソールには細かな溝が施されているため、濡れた地面でもしっかりとグリップが効き、滑ることもなく安心して歩くこともできました。

靴ひもは2タイプ

脱ぎ履きのしやすさも「Cloud 6 WP」の大きな特徴。

ゴム製のスピードシューレースが使われているため、結び直す手間がなく、足をスッと入れるだけで簡単にフィット。急いでいる朝や、出先での着脱もスムーズです。

なお、スピードシューレースに加えて、通常の「靴ひも」も付属しているので、よりフィット感を重視したい方は「靴ひも」に交換するのもおすすめ。気分や用途に合わせて選べるのはありがたいですね。

クッション性も見た目も◎

スニーカーとしての基本性能がしっかりしているのも、僕が「Cloud 6 WP」を選んだ大きな理由。

特に、On独自の「CloudTec®」という超軽量フォームのクッション性はとても優れており、先日訪れた「大阪・関西万博」で3万歩近く歩いたときも、足に大きな負担を感じることなく、一日中快適に行動することができました。

そして、やっぱりスニーカーというデザインがいいですよね。防水シューズにありがちなゴツさがなく、普段着にもなじみやすいので、雨の日でもコーディネートに悩まずに済みます。

カラー展開も豊富で、メンズは僕が購入した「Black | Black」のほか、「Caper | Grove」「Thorn | Black」「Alloy | Wolf」「Sand | Dune」の全5色。

レディースは「Black | Black」「Sandstone | Blonde」「Mauve | Zinc」「Pearl | Cream」「Heather | Metal」と、こちらも5色展開です。

Photo: SUMA-KIYO