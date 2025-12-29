体型カバーに“この1本”！【ZARA】40・50代が即こなれる♡「バルーンパンツ」

脚のラインを拾わず、コーデが即おしゃれ見えする「パンツ」を選ぶなら、トレンドの「バルーンシルエット」がおすすめです。ゆったりとした丸みのあるシルエットで、センス良く大人女性の体型悩みをカバーできそう。そこで今回は【ZARA（ザラ）】でゲットできる「バルーンパンツ」をご紹介。上品さをキープしつつおしゃれ度がアップしそうなアイテムを厳選しました。

サテンの艶でモードに引き寄せて

【ZARA】「サテンバルーンパンツ」 \5,150（税込・セール価格）

サテン素材の光沢が上品で、40・50代のコーデにモードな雰囲気をプラスできそうな一本。余裕あるバルーンシルエットは、程よい抜け感も演出できてトレンド感も十分。脚のラインを拾いにくく裾に向かって細くなるバルーンパンツは、コーデをセンス良く仕上げてくれそう。サイドシームに隠れたジッパー仕様により、腰まわりがごわつかず、すっきり見えるのも嬉しいポイントです。

ヘリンボーン柄で即おしゃれ見え

【ZARA】「ZW COLLECTION ヘリンボーン柄バルーンパンツ」 \5,990（税込・セール価格）

細かなヘリンボーン柄が特徴のバルーンパンツは上品ながらも存在感があり、コーデの主役になりそうなアイテムです。ゆったり丸みのあるシルエットが気になる下半身をナチュラルにカバーして、大人女性の着こなしをおしゃれに格上げ。ビスコース混紡は落ち感があり、動きも出やすいのでエレガントな雰囲気も演出できそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M