「絶対この日が怪しい」半年先のホテルをフライング予約！ 推し活歴10年の私が「勝負に出た」結果

筆者の話です。

推しの結成日に発表があるかもしれないと読み、私は早朝にホテルを予約していました。

その後の『まさかの展開』で、推し友との以心伝心を感じた出来事です。

結成日に備えて動いた

推しのグループの結成日は、毎年なにかが起こる特別な日。



「もしかしたら夕方に発表があるかもしれない」と胸がそわそわし、旅行サイトを開いてホテルを押さえました。

半年ほど先の公演日を予想しての『フライング行動』でしたが、これまでの傾向から「このあたりが怪しい」と感じていたのです。





気がゆるんだ三連休

しかしその結成日には結局なにも起こらず、肩の力がふっと抜けたのを覚えています。

「今回は会場が取りにくいのかな」「まだ準備中なのかも」──そんなふうに思いながら迎えた三連休の初日。



私はのんびり家事をしながら「今日はきっと動きはないだろう」とすっかり油断していました。



スマホもほとんど触らずに過ごしていたところ、突然、推し友からメッセージが届いたのです。



開いた瞬間、心臓がきゅっとなるほどの驚きの文字が並んでいました。

発表に気づいたのは友人から

「最終公演東京ドームだよ！」



その一言で一気に状況を理解し、私は慌てて公式を開きました。



結成日には動きがなかったのに、まさかここで来るなんて思ってもいません。



そして『ホテルの争奪戦が始まる』と想像した瞬間、友人に「先にとっちゃっていてごめん」と伝えるべきか、小さな気まずさが胸に広がりました。