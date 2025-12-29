TBS『大晦日オールスター体育祭』豪華俳優たちの真剣な競技写真が公開 鈴木亮平は超難関バスケ企画
TBSの大みそか特番『大晦日オールスター体育祭』（後4：30〜11：45 ※一部地域は午後6時から）から、出演者が真剣な眼差しで競技に参加する姿を収めた“体育祭フォト”が初公開された。
【写真多数】志田未来、吉田羊、池田エライザ、中村倫也、伊藤英明、磯村勇斗のアーチェリー競技写真
『大晦日オールスター体育祭』は、『SASUKE』の超難関ステージや、『最強スポーツ男子頂上決戦』の究極の跳び箱対決「モンスターボックス」。心臓破りの坂を激走する『オールスター感謝祭』名物「赤坂5丁目ミニマラソン」など、TBSが誇る人気スポーツコンテンツが集結するスポーツの祭典。豪華俳優陣やトップアスリートたちが本気で競技に挑戦する。
バスケ歴8年の鈴木亮平は、マイケル・ジョーダンも挑んだ超難関バスケ企画「9HOOPS」に挑戦する。『筋肉番付』シリーズから復活した「9HOOPS」は、9つに並んだバスケットリングにフリースローを決める競技。これまでも数々の挑戦者が敗れ去り、難攻不落と言われながらも多くの人に愛された競技の一つ。バスケの神様と称されるジョーダンでさえも完全制覇できなかった超難関に、鈴木が果敢に挑む。
「赤坂5丁目“ガチ”マラソン」では、世界陸上男子1万メートル銀メダリスト・Y.ケジェルチャが参戦。「プレッシャーアーチェリー」では、俳優×アスリートがタッグを組み、志田未来×ウルフ アロン、吉田羊×中島佑気ジョセフ、池田エライザ×柳田大輝（※柳＝異体字）、山下美夢有×鈴木亮平、出口クリスタ×中村倫也、角田夏実×伊藤英明、郡菜々佳×磯村勇斗の男女混合7組が実現する。
新競技となる「アルティメットバランス」には、磯村勇斗が参加し、世界屈指のバランス力を持つアスリートと激闘を繰り広げる。力自慢が1対1で壁を押し合う「パワーウォール」では、世界陸上男子ハンマー投金メダリスト・E.カツバーグが日本の猛者と激突する。
