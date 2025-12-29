元乃木坂46生駒里奈、30代突入を報告 「一番お気に入りの赤ちゃんの頃」の写真公開
元乃木坂46で俳優の生駒里奈（30）が29日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告した。投稿では「30代突入です」とつづり、これからの人生に向けた前向きな思いと、家族やファンへの感謝を率直な言葉で表現している。
生駒は「お誕生日を迎えましたー！ 30代突入です」と報告し、「ずっと待ってた30代！楽しい日々になりますように。するのは自分自身だからね！！」と心境を明かした。その上で、「やりたい事にまっすぐ向き合っていきます！」と決意をつづり、新たなステージへの意欲をのぞかせている。
続けて、家族への感謝の言葉も記し、「お母さん産んでくれてありがとう。お父さん育ててくれてありがとう」と率直な思いを吐露。「まだまだ子供やらせてください。笑笑」としつつ、「親孝行沢山していけるように頑張りますだ！！」と、これからの目標も語った。
さらに、生駒は日頃応援してくれるファンに向けて、「いつも生駒を想ってくれてありがとうございます。あなたの存在が私が仕事が出来る理由です」と感謝を伝え、「今後の私にも期待していてください！！」とメッセージを送った。
投稿には、「一番お気に入りの赤ちゃんの頃の生駒ちゃんの写真と共に」とコメントを添え、幼少期の写真も公開。現在の姿とはまた違った、無邪気な表情の一枚が添えられている。
